Los abogados de Mariana Nannis hicieron lo que pudieron, es más, la blonda cambió en varias oportunidades de letrados, en cambio, Claudio Paul Caniggia depositó su total confianza en la experiencia de Fernando Burlando y este martes se conoció que los ex tortolitos están formalmente divorciados, ya no son marido y mujer.

Jorge Rial, cuando Marcela Tauro dio la primicia en " Intrusos", aclaró que aún no está hecha la división de bienes y recordó que existe una denuncia que hizo Mariana sobre un negociado de parques eólicos del futbolista con el gobierno anterior. Hasta el momento, ninguno de los dos habló sobre la resolución de la justicia.

Recordemos que, hace poco, Mariana estuvo en la Argentina, con un perfil bien bajo, y se refería al Pájaro como su esposo ya que todavía no estaban divorciados. Quedará para más adelante la división y ver si pueden negociar un mejor vínculo sobre todo por sus hijos. Mientras la Nannis lo acusaba de violencia de género y de violencia económica, el padre de Charlotte Chantal, Alexander Paul y Kevin Axel se mostraba muy enamorado de Sofía Bonelli, su pareja.

El ex futbolista logró lo que quería y está tranquilo para disfrutar el amor de Sofía Bonelli. ¿Se casarán?

En paralelo, en agosto de 2019 la rubia viajó de Marbella a Buenos Aires para sentarse en el living de Susana Giménez. A lo largo de una hora, la mediática realizó una suerte de monólogo, en el que aseguró que fue al programa para salvar a su marido "de la prostitución y la drogadicción". En su relato, se refirió a la relación del ex futbolista con la cocaína, contó los hechos de violencia que sufrió de su parte y aseguró haber perdido un embarazo por culpa de él.

"No estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Vine acá para salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción. Una vez más lo vine a salvar: ya lo salvé muchas veces en mi vida. Siempre traté de protegerlo y sacar a la gente de su entorno. Lo logré. Pero llega un momento en el que no podés. Es mucho. Hay mucha gente mala a su alrededor que se aprovechan de él y de su problema de adicción", fueron las primeras palabras de Nannis tras ser recibida por Susana.

"Si es inteligente se va a dejar ayudar. Yo nunca lo engañé: estuve ahí fiel como una estúpida. Pero del otro lado no hay retribución de fidelidad. Cuando te casás con alguien tenés un compromiso: si vos querés hacer tu vida separate y dejá a tu mujer ser libre para que esté con quien quiera. Porque no me veo tan mal como para no estar con alguien", indicó.

"Varias veces fue violento conmigo. Hace tres años que tiene un socio, que es como un representante: con él empezó toda la hecatombe. Se lo empezó a llevar de viaje solo, a mí no me llevaba a ningún lado. Me tenía como si fuese nada, como un mueble de la casa. No le importaba nada y se iba de viaje solo porque decía que lo iba a molestar. Pasé a ser una molestia. Claro, si tenés un socio y amigo que se va de joda todo el día con vos es normal que le moleste la mujer, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. A un enfermo le gustan las putas drogadictas", finalizó.

Lo cierto es que este es un primer paso, pero muy pronto Claudio, Mariana y sus respectivos abogados volverán a reunirse para hablar de lo que hay que dividir. ¡Veremos!