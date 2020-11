El principal medidor del éxito en la televisión es el famoso rating, es decir, la cantidad de televidentes que consumen la propuesta televisiva. En una época donde los números vienen en picada, propuestas como "MasterChef Celebrity" demostraron que la pantalla chica sigue más vigente que nunca y que todavía se pueden cosechar grandes cifras.

"Flor de equipo", el ciclo conducido por Florencia Peña en Telefe, es otra prueba cabal del notable aumento en los números del rating. Al respecto, la periodista Nancy Pazos habló en La Once Diez/Radio de la Ciudad sobre su ingreso como panelista del programa e incluso lo comparó con "Los ángeles de la mañana", el ciclo de espectáculos de El Trece del que ella formó parte en su momento.

La periodista comparó su trabajo en dos de los programas más vistos de espectáculos

"Se dio algo muy loco que es que en realidad hay cuestiones de época, "Flor de Equipo" trajo alegría y buena onda a la tele y eso se necesitaba. La gente nos está eligiendo porque la buena onda y el humor sano sin ir en contra de nadie son algo que se necesita", resaltó.

.

En ese sentido, Pazos destacó la relación que forjó con la conductora: “A Flor siento que la conozco de toda la vida. Lo que nos reímos fuera del aire es impresionante. La siento como una especie de hermana gemela, nos reímos de las mismas cosas, nos hacemos los mismos chistes. Yo siento que conseguí una amiga del alma, me resulta muy genuino reírme de su propio humor”.

Nancy Pazos en "Flor de Equipo"

"Yo la estoy pasando bárbaro y, además, no puedo creer que me paguen para hacer lo que estoy haciendo. Una vez en la vida tenía que tocar cobrar por no hacer un caraj...", manifestó entre risas.

Y continuó: "Ponemos lo mejor de nosotros y somos políticamente incorrectos en todos los andariveles. Flor de Equipo es un programa donde te olvidás que el COVID ha pasado por acá".

Nancy Pazos en "Los ángeles de la mañana"

“A Flor sé que no le tiran los números por cuca, de hecho. ni siquiera le interesa. Pero yo, desde el minuto uno, olvidate. Marcelo Polino y yo estamos atentos al minuto a minuto como los mejores. O vino más gente del cable o algo pasó, porque desde que nosotros estamos en la tele hay más puntos. Ahora estamos con un punto arriba, pero creo que no les robamos puntos a ellos, sino que se sumó gente", consideró sobre las mediciones de rating.

Para cerrar, sostuvo convecida: "Bienvenido sea que la buena onda prima sobre la hijapu.... Son dos modelos antagónicos de programa, de consumo, de sociedad. Y yo me quedo con el modelo de Flor de Equipo que transmite buena onda, no hijaput... Transmite buena onda entre nosotros, que es fundamental", concluyó picante con una clara indirecta hacia el programa conducido por Ángel de Brito.