En los últimos tiempos las redes sociales se convirtieron en las nuevas trincheras virtuales, y con cinco meses de aislamiento encima los ánimos están caldeados.

Resulta que David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, se convirtió en tendencia en la red del pajarito azul tras sus críticas al presidente Alberto Fernández. El cantante de cumbia publicó un video en el que se lo ve aclarando que no pertenece a ningún partido político y se queja ante el mandatario porque, con motivo de la cuarentena por coronavirus, "hace cinco meses que no laburo, capo".

En otro de sus mensajes, el músico se burló de un joven funcionario que utilizó lenguaje inclusivo -"Les pibis", dijo- en medio de una conferencia por el Día Internacional de la Juventud. "¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelot...? Díganme viejo chot..., quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No, así no", tuiteó El Dipy.

.

A raíz de este último comentario fue que Pablo Echarri se plantó y le habló directamente al cantante, por la misma vía virtual: "Cerrá el ort..., Dipy, y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva", le marcó el actor, sin filtro.

Cuando El Dipy vio la respuesta se puso a buscar material con el que contestarle, entre ellos, compartió una nota de prensa donde se dice que "Pablo Echarri pidió donaciones para los actores, pero falló en el intento".

Un rato después, la que le pegó también al Dipy fue Nancy Dupláa, esposa de Echarri. La actriz se hizo eco de un mensaje en el que se mostraba una declaración de otro cantante de cumbia, Hernán Coronel, líder del grupo Mala Fama. "De un lado el salame del Dipy. Del otro, Hernán Coronel de Mala Fama. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás", preguntan. Y Nancy respondió sin dudarlo: "Yo de este lado".

El cantante luego habló en "Hay que ver" y lamentó que "para ellos la libertad de expresión no es para los que piensen distinto" y sobre Echarri directamente sentenció: "Lo mandan a militar". "Desde que hice esas críticas, lo que digo molesta", finalizó.