Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una de las parejas más conocidas y populares de la farándula argentina. Después de protagonizar "Los buscas de siempre", los actores no se separaron más.

Una de los cosas que tienen en común es su ideología política, ambos a través de las redes sociales y a lo largo de varias entrevistas dejaron en claro sus convicciones. Pero en una distendida charla con Jey Mammón en "Estelita en Casa", la actriz reconoció cuál es el lado negativo de hacer público su pensamiento.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en los inicios de su relación.

"Más allá de la acción, el hecho de estar comprometidos políticamente ¿tiene algún costo negativo?”, quiso saber el conductor personificado como Estelita. En ese sentido Dupláa reconoció: "Sí, un montón, pero nada me produce a mí... como con tener una convicción y poder decirla".

Además reveló: "Si no podría decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro".

Incluso reconoció que sintió "hostilidad" en algunos lugares públicos que debió visitar. "En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla yo siento la hostilidad. Estos últimos años sentí la hostilidad", contó.

En ese momento, Mammón le preguntó por "los comentarios por lo bajo" que pueden darse en reuniones, pero la artista remarcó: "¡A mí no me hables por abajo porque yo te escucho"".