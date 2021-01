Desde hace varios años, Nancy Dupláa habla abiertamente sobre su ideología y militancia política, al igual que su marido, Pablo Echarri. Ambos se mostraron en actos políticos y siempre muy cerca del peronismo y el kirchnerismo. Pero ahora Nancy contó que esa forma de ser y expresarse le puede traer problemas.

Al participar como invitada en "Los Mammones", el conductor Jey Mammón expresó que todas las personas en el medio artístico hablan bien de ella, pero la actriz dijo que no era tan cierto.

"Algunos me odian", interrumpió Nancy a Jey cuando hablaba del buen trato con sus colegas. Inmediatamente, reflexionó: "Tener una postura política hace también que algún compañero tampoco te quiera".

También habló sobre lo que sucede cuando la gente la reconoce por la calle: "Hay una cercanía, una empatía, que yo la disfruto y es muy permanente. Después lo otro sucede cuando hay dos o tres juntos y se genera quilombo".

.

Más tarde reveló que evita el conflicto cuando se acerca alguien con una ideología contraria a la suya y le habla al respecto: "Se plantea desparejo porque viene uno que te dice de atrás una cosa que no da y decís 'qué pasa, qué me decís'. Es profundamente violento. Hay que hacer el trabajo de no entrar en esa violencia porque va a terminar todo mal".

Para finalizar, Mammón le preguntó "¿Volvieron mejores?", sobre la premisa que tenía el gobierno de Alberto Fernández desde la campaña. "Sí, claro", aseveró escuetamente Dupláa.

Mirá sus declaraciones