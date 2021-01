"Algunos me odian y el hecho de tener una postura política hace, también, que algún compañero tampoco te quiera. Sin embargo, yo recibo una onda increíble en la calle, hay una cercanía, una empatía, que la disfruto. Después está lo otro y sucede cuando se juntan dos o tres personas y quieren generar un quilombo", detalló Nancy Dupláa ante la consulta del actor Jey Mammón para su ciclo televisivo nocturno.

La actriz -enrolada junto a su marido Pablo Echarri en la línea del kirchnerismo- se refirió a circunstancias que le generaron particular incomodidad. "Es muy injusto a veces ya que he pasado por tres, cuatro, cinco episodios delante de los chicos", amplió. Sobre las citadas polémicas callejeras, explicó: "Se plantea desparejo, porque no estás con la cabeza en eso y viene uno, te dice de atrás una cosa que no da y decís: '¿Qué pasa, qué me decís?'. Es profundamente violento. Hay que hacer el trabajo de no entrar en esa violencia porque va a terminar todo mal".

Por último, Jey Mammón le preguntó con su habitual estilo de ironía: "¿Volvieron mejores?". Y la actriz fue tajante: "Sí, claro", respondió, haciendo alusión a la actual gestión de Alberto Fernández al frente de la primera magistratura. En definitiva, la grieta política en el espectáculo local viene de antaño y su punto de partida y más álgido haya sido, probablemente, durante el desarrollo del gobierno peronista en los años 40 y 50 y también, espíritu revanchista mediante, con la caída del gobierno de Juan Domingo Perón.