Nai Awada no tiene pelos en la lengua y así lo demostró al opinar sobre la participación de Lola Latorre en el " Cantando 2020".

En plena pandemia por el coronavirus, la mediática se refirió a la joven y aseguró: "Lola llegó a donde está por la mamá. Si mi mamá me hace llegar a donde yo quiero estar, y mi mamá es Yanina Latorre, tal vez me la banco. Yo no me lo bancaria, pero...".

Y recordó su paso por el "Bailando", en el que sus padres preferían no estar en el estudio. “Me pasaba en el Bailando que mis papas no me iban a ver y me hubiera encantado que me vayan a ver cómo Yanina la va a ver a Lola", expresó angustiada.

"Entonces, es una balanza. Tiene eso que te dice concha seca, pero va todas las galas a ver a la hija. Puede ser una loca de mierda, gritar, y todo, pero es re madre”, concluyó en diálogo con el uruguayo Tincho Lema en una transmisión en vivo por Instagram.