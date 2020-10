Con un emotivo mensaje y cientos de comentarios de apoyo, Nara Ferragut anunció en sus redes sociales que se convirtió en mamá después de dar a luz a su primer hijo, Franco, producto de su relación con el actor Carlos Issa.

La figura y su pareja hicieron público su deseo de convertirse en padres, y poco tiempo después de casarse en febrero del 2019, revelaron que estaban esperando su primer hijo. Ahora, cerca de cumplir 41 años, Ferragut llevó su emoción a Instagram para revelar el nacimiento de su bebé y agradecer la ayuda de sus familiares y amigos.

Nara Ferragut y Carlos Issa tuvieron a su primer hijo llamado Franco

"Agotados pero FELICES!! El 30 de septiembre a las 20:35 hs llegó Franco Issa ��❤️Después les vamos a contar más pero no queríamos dejar de compartirlo con todos ustedes q nos llenan de amor y mensajes hermosos. Los queremos", escribió la periodista cuando compartió una foto del momento donde se puede ver al dúo en la sala de partos junto al pequeño.

Al anunciar su embarazo, la pareja publicó un compilado de videos del momento donde vieron el positivo en la prueba, una ecografía y además, dejaron sus sentimientos por escrito: "Hace 3 meses pasaba esto. Para nosotros “El milagro más maravilloso”. No lo esperábamos en ese momento ya q los médicos nos habían dicho q era un proceso “ largo” y nosotros le agregamos y MUY duro (Proceso largo y duro). Salíamos llorando de cada consulta y los porcentajes nos atormentaban".

La pareja registró el momento en que nació su primogénito

"Sin embargo EL MILAGRO OCURRIÓ Y QUEDAMOS EMBARAZADOS. Encontra de los pronostico y de lo q nos decían. HOY más q nunca, NO escuchen los NO! Que nadie les diga lo q pueden o no pueden hacer. Sean libres, genuinos, honestos con su ser. Solo ustedes en su interior tienen ese fuego que los hará libres. Brillen! Vayan por TODO! Confíen en q existe algo superior a nosotros q quiere lo mejor para cada uno. Llámalo poder superior, dios, universo, energía , naturaleza como quieras pero confía porq todo es perfecto y llega en el momento justo. No antes! no después! en el momento indicado. Estamos felices con @charlyissaok y queríamos compartirlo con todos ustedes ! Los queremos! Gracias por estar siempre acompañándonos", termina el texto de la pareja.

