Los famosos no paran de llamar a la cigüeña y renuevan la farándula al mismo tiempo que agrandan la familia. Momentos de felicidad plena viven Mike Amigorena, Agustina Córdova y Brian Lanzelotta, que se convirtieron en padres en los últimos días, y Maximiliano Guerra se suma a esta ola de chupetes con el nacimiento de su primer nieto.

El martes por la noche llegó al mundo Miel, la hija de Mike Amigorena y su pareja, la cantante Sofía Vítola. De esta manera, a sus 47 años, el actor se convirtió en padre por primera vez. Si bien el artista y su mujer no hicieron un anuncio formal sobre el nacimiento en las redes sociales, la primicia llegó en las primeras horas de la mañana a todos los medios, algo que habría molestado a los padres. La pareja trata de mantener un perfil bajo tanto respecto de su relación como en lo que concierne a la ahora nacida Miel, aunque hace algunas semanas compartieron una imagen en Instagram en donde se los ve a los dos frente al espejo, y Sofía aparece con su panza descubierta. "Así te esperamos 2020", escribió Mike, muy feliz por empezar el año formando una familia.

Mike Amigorena y su novia, Sofía, no quieren mostrar todavía a Miel.

Otra que intentó ocultar por algunos días la feliz noticia fue Agustina Córdova, que dio a luz a Andes (sí, como la cordillera) el 31 de enero. La modelo y actriz, en pareja con Martín Bustamante desde hace varios años, compartió un emotivo posteo en las redes: "Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo. Hola, maternaje. Abrazo a todas las madres de este mundo. Las entiendo, las siento. Gracias por todos sus mensajes de amor", dijo, muy emocionada por su primogénita.

La mano de Andes, el bebé de Agustina Córdova.

El tercero de esta lista es Brian Lanzelotta, cuya pareja, Mariana César, trajo al mundo a Roma el 3 de enero. El ex "Gran Hermano" compartió la primera imagen familiar junto con un texto movilizante: "Al fin llegó ese día que tanto esperamos. Fue amor a primera vista, ella, yo y su mami. Mariana, qué decirte, sólo puedo agradecerte por darme la dicha de ser padre, por darme este regalo. No puedo creer que de tu vientre haya salido algo tan hermoso. Ahora mi corazón no está más conmigo, está con ustedes".

Brian Lanzelotta junto a Mariana, su pareja, y la recién nacida, Roma.

Y también en modo "baboso" está el bailarín Maximiliano Guerra, que es abuelo por primera vez tras el nacimiento de Fran, el pequeño que dio a luz Zoe, la hija mayor del artista. Él mismo se encargó de dar la noticia, junto con una foto en donde lo carga en brazos.