Nacho Sureda fue el primer participante de la primera temporada de “Masterchef Celebrity” en ser eliminado de la competencia. A poco tiempo de que comience la segunda entrega del ciclo culinario, el actor se refirió a su experiencia en el reality y sorprendió con sus declaraciones.

“Me pasó lo mismo que a Boy. Casi todos los días que estuve y mi primera semana fue brava. Después cuando fui ya estaba más relajado porque había visto el programa por la televisión“, comenzó el joven.

Luego arremetió contra el exigente jurado del programa conformado por Germán Martitegui, Donato de Santos y Damián Betular: “A nadie le gusta que le critiquen algo que haga, pero acepto la crítica constructiva, son un poquito malvados a veces con los comentarios. El vinculo del jurado con los participantes es distinto con todos. Yo como soy un chabon que no me gusta que se me ponga los puntos y que me hablen así, entonces me planté de acá viste, y no les gustó mucho“.

“Un par de veces les contestaba alguna cosa que no me parecía, se dio un vinculo picante, al principio fue un poco incómodo y después entendí que es un juego y ellos ocupan un rol y nadie es malo ni bueno, por momentos la pasé mal y fue difícil“, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live".

Tras contar su incomodidad, Sureda se animó a brindar un importante consejo a los nuevos participantes: "Primero que nada, que se relajen y disfruten. Entenderlo como una competencia y un juego. La mayoría no sabe cocinar y que sean ellos mismos porque eso es lo que garpa con el público“. Y concluyó: "Hubo personajes como el Turco García y es una de las revelaciones del programa. Fue siendo él. Hay que ser uno, divertirte y disfrutarlo“.