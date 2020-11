Este martes volvió Germán Martitegui a ocupar su lugar en el jurado de " MasterChef Celebrity" y ya despertó resquemores entre los participantes. En esta oportunidad, las figuras de la farándula argentina debieron recoger "a ciegas" el ingrediente principal de su preparación de una caja secreta.

En el momento que le tocó a Nacho Sureda retirar su producto, aprovechó la ocasión y lanzó un fuerte reproche al jurado más exigente. "Buenas noches, señor Martitegui. Un gusto verlo de nuevo, espero que no me rete por agarrar con la mano", disparó el actor.

"No, no... por favor", acotó el chef y le hizo la seña de que "meta la mano" sin problema. "¿Ahora es válido? No me van a expulsar, eh", advirtió el artista. Mientras que Martitegui agregó entre risas: "Lo estoy disfrutando muchísimo".

Recordemos que el actor de 31 años que interpretó a Pantera en "El Marginal" fue eliminado en la primera gala por haber servido un puñado de fideos con la mano, un acto que Germán consideró "imperdonable" y por el cual quedó afuera de la competencia.

Por el momento, Iliana Calabró y El Mono de Kapanga lograron subir al balcón y así se aseguraron un lugar en la gala de regreso. Mientras que Sureda, Rocío Marengo, Roberto Moldavsky, Patricia Sosa y Boy Olmi sigue en carrera por ganarse su lugar en la gala del próximo domingo.