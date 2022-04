Hace un tiempo se conoció que Nacha Guevara recibirá 12 millones de pesos por el exilio forzado que tuvo que hacer durante la última dictadura militar que vivió Argentina. Frente a esto, el Estado decidió darle una compensación económica por lo que tuvo que vivir.

La actriz no había hablado del tema, pero finalmente decidió romper el silencio y dar su opinión. "Se me vino una película con todas las imágenes juntas. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada", expresó la artista luego de enterarse de la noticia.

A pesar de eso, la actriz sostuvo que todavía no recibió el dinero y dijo: "Esa reparación se dará en un futuro… Imaginate que hace 22 años que apliqué, el tiempo que puede pasar hasta recibir esa reparación es como entrar en dimensión desconocida".

Asimismo, respondió a las críticas que recibió por obtener esa cantidad de dinero y reflexionó: "Lo que dice todo el mundo habla más del mundo que de mí. Un comentario aislado es muy pequeño frente a la situación que vivimos".

Nacha Guevara durante la última dictadura militar.

Poco a poco, se irá sabiendo todo por medio de la actriz y cuándo cobrará la indemnización por parte del Estado.