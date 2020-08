Comenzó la segunda ronda del " Cantando 2020" y la pareja de Lola Latorre y Lucas Spadafora cantaron "Fuiste tú" de Ricardo Arjona. Si bien tuvieron algunas buenas críticas y consiguieron una buena calificación de Moria Casán, también recibieron una dura lección de Nacha Guevara.

Tras la emotiva presentación de los participantes, Yanina Latorre, madre de Lola, se emocionó y remarcó que eran los participantes más jóvenes del certamen. De allí se agarró Nacha para hacer una devolución seria y fuerte: "Yanina dijo una cosa que es correcta, curiosamente, que es que son muy chiquitos. Y eso es maravilloso porque tienen por delante la vida entera, pero hay algo que la vida enseña, que no se aprende en ninguna academia y es lo que da la verdad sobre el escenario. Ustedes, como chiquitos que son, lo están intentando, pero no llega a convencer, no llega a ser verdad".

El comentario sorprendió a todos en el estudio, pero eso no era todo lo que la artista tenía para decir: "Yo los invitaría a que cuando elijan algo que esté conectado con la verdad de ustedes, no algo tan ajeno, porque para eso ya habría que ser un actor. Temas así, que están tan lejos del rango dramático, no lo pueden alcanzar".

Ante el asombro de los cantantes, con un tono más conciliador comenzó a explicarles por qué los trataba de esa forma: "Valoro la intención, valoro la ilusión. Todos hemos pasado por ahí por más que a ustedes les parezca que somos dinosaurios, también nos equivocamos, también nos dieron duro, también nos pegaron, nos hicieron de todo y nos aplaudieron. Eso nos ha ido formado. Acostúmbrense a escuchar el ‘no’, porque lo van a escuchar más que a el ‘sí’".

Llegando al final recordó la emoción de Yanina para decirles que no se dejen llevar por esas cuestiones: "Hay que acostumbrarse a tener capacidad de frustración, eso fortalece también. Ustedes vienen de familias que los miman mucho, y está muy bien, pero ahora que abrieron la puerta y salen a la vida, a endurecerse, a crecer y a aprender".

La puntuación final fue drástica: Guevara les puso un cinco, dejando un hilo de tensión en el aire. Minutos más tarde, Moria Casán les puso un ocho poniéndose en contra de su compañera de estrado. "No se disculpen por ser jóvenes", les aconsejó en clara oposición al primer discurso.

Hoy, en "Los ángeles de la mañana", Yanina salió a defender a su hija y dijo que Nacha debería cuidar sus palabras para no desilusionar a la juventud.

