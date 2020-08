Nacha Guevara debutó junto a Moria Casán, Pepe Cibrián y Karina "La Princesita" como jurado en el " Cantando 2020", pero su particular vestuario generó la intriga de muchos de sus admiradores.

A lo largo de la priemera semana del certamen que pone en juego el talento musical de las figuras de la farándula argentina, la artista de 79 años asistió a todas las galas con el mismo traje. Su decisión despertó dudas y especulaciones por parte de la audiencia que esperaba ver diferentes looks con el correr de los días.

Pero en las últimas horas, Nacha reveló el misterio y explicó las razones de por qué usó siempre la misma ropa. A través de un posteo en su cuenta de Instagram le consultó a sus más de 130 mil seguidores su opinión sobre su estilo.

.

"Les quiero hacer una consulta... Vieron que en el 'Cantando' estuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas. Lo fui cambiando, no crean que es el mismo, pero es como mi traje distintivo, me siento muy bien con él", reconoció en un video.

El look de Nacha Guevara de toda la semana para el " Cantando 2020".

En ese sentido reconoció que "planeaba hacer toda la temporada así". Según explicó, se trató de un acuerdo con la producción ya que en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena hay menos personal encargado de las cuestiones estéticas.

"Como no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo y demás, acordamos con la producción que fuera así", contó Nacha.

Pero después exclamó: "Como ya se cumplió una semana y a mí me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta: ¿sigo con mi smoking maravilloso que es mi distintivo o lo cambio una vez por semana?". Para cerrar el posteo escribió hacia los usuarios: "¿Ustedes qué opinan?".

Figuras como Georgina Barbarosa y Flavio Mendoza sumaron sus comentarios. "Pensaba que también lo haces como una postura ecológica de austeridad y cuidado del planeta y si bien la imagen es importante estamos en un momento muy especial. Te re banco, te queda divino", aseguró la actriz.

Mientras que el productor le aconsejó: "El mismo traje distintos colores semanalmente". La jurado recibió cientos de comentarios, pero todavía no reveló su decisión.