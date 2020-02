Si había chances de una posible amistad entre Carmen Barbieri y José María Muscari, la propia capocómica se encargó de descartarlo por completo. Luego de que el artista opinara de forma negativa sobre "Veinte millones", la obra de teatro que encabeza la humorista en Mar del Plata, a raíz del escándalo que protagonizaron Sol Pérez y Mónica Farro, la vedette salió con los tapones de punta.

Todo comenzó cuando el creador de "Sex, viví tu experiencia" lanzó: "Yo no me meto con las creencias de los demás, lo que sí creo es que debe ser muy fantasmagórica la obra que están haciendo. Si hace un mes y medio que están haciendo funciones y no logran hablar de la obra... No tengo idea de qué se trata (la obra), quién actúa... Ósea, se ve que el fantasma es la obra porque tienen que andar contando que se agarran de los pelos, que hay un abogado, que firmaron un papel, que ahora los atacan los fantasmas".

Tras la crítica del actor, Barbieri no pudo contener su indignación y contraatacó: "¿Cómo va a hablar de una obra que no la fue a ver? Este señor es un nazi que esta en contra de la colectividad judía. Estar en contra de los judios es estar en contra de los gordos, de los viejos, de los homosexuales, de todos... es estar en contra de la vida y no tengo en cuenta lo que dijo".

"Muscari nunca sería mi amigo porque es clasista, racista, nazi y antisemita", disparó en "Que valga la pena", el ciclo radial conducido por Gonzalo Vázquez. Además, recordó que su hijo, Fede Bal, es judio y manifestó: "No tiene idea de la obra y ya sabe todo... quiere decir que sabe. Se contradice siempre... pobre. Ojalá se aggiorne".

"Estamos en democracia, puede decir lo que quiera... pero después bancate la que venga", arremetió sin piedad contra el director teatral.