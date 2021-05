Charly Deleo falleció a los 50 años después de contagiarse coronavirus y permanecer en terapia intensiva en un hospital de Lomas de Zamora tras contraer neumonía bilateral. Se llamaba Carlos de Leonardis, pero saltó al estrellato mediático con su "nombre artístico" después de conmover a todos en el programa de Guido Kaczka, "La Tribuna de Guido", al tocar el piano con una mano.

El músico participó en el reality del famoso conductor en el 2018, donde había tocado "Juntos a la Par" de Pappo. Otra incursión del profesor de música en el mundo artístico argentino fue cuando fue telonero de Iván Noble en 2016.

La hermana del músico, María de Leonardis, compartió un triste mensaje en las redes sobre la muerte de Charly: “Ayer pasó un huracán, que dejó tierra arrasada, no dejó en pie nada de mí, ayer 23 de mayo murió mi hermano, músico cantautor, con el que compartimos tantas aventuras juntos, nuestra pasión por la música”.

“Luchador y guerrero como pocos, nada le fue fácil, pero él arremetía para concretar sus sueños, lleno de vida y de proyectos. Esta es su última canción, dedicada a Facu de Leonardis, su hijo, su mejor canción... él estaba tan orgulloso! Te admiro hermano, por todos y cada uno de tus logros. Porque te merecías lo mejor”, escribió con tristeza en Facebook.

“Hoy quiero compartir mi angustia, tristeza y ese vacío que carcome por dentro, con bronca preguntándome como fue que te contagiaste… Por qué te tuvo que tocar justamente a vos, sólo pedíamos una oportunidad para que salgas y que todo tuviera hoy, otro desenlace. También quiero decir para todas y todos aquellos que dicen que el virus no existe, no se cuidan, no respetan los protocolos ni el distanciamiento social, que todo es un invento... Pues lamentablemente sí existe este virus, que se sigue llevando puesto seres de luz, como fue Charly", agregó.

Deleo junto a su pareja, Sandy Gómez.

Días antes de su muerte, la pareja del profesor, Sandy Gómez, hizo una seria denuncia en sus redes sobre la vacuna que le podría haber salvado la vida a Deleo: “Hijo de mil pu... que habla del estado nacional que piensa en la gente y que está presente. Si a mi esposo le hubiesen dado la vacuna por ser docente y no a sus amiguitos, no estaría en este momento luchando por su vida en una cama de terapia intensiva”.