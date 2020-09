La actriz coreana Oh In Hye murió a los 36 años. La artista fue hallada inconsciente en su domicilio en Song Do, luego de que un conocido llamara a emergencias tras no poder comunicarse con ella.

Hye fue reanimada y logró entrar al hospital estabilizada. Sin embargo, el domingo a la tarde sufrió un paro cardiorespiratorio y a pesar de los intentos de los médicos, la actriz falleció.

Segun informó el portal Dispatch, una persona cercana a la actriz aseguró que "esperaba que pudiera recuperarse de esta crisis, pero al final nunca pudo recobrar la conciencia". Si bien la causa de muerte fue un paro cardiorespirtatorio, no descartan que Hye haya intentado quitarse la vida.

.

Oh In Hye comenzó su carrera como actriz en 2011 y participó de películas como "Return Home". "The Horse Doctor", "The plan", "Marrying the mafia 5". En 2014 realizó su último trabajao y decidió abrirse un canal de Youtube.