Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Gandini, el papá de Brenda Gandini. El hombre de 69 años vivía en la ciudad patagónica de Cipolletti y presentaba varias complicaciones de salud, según informó el periodista Pablo Montagna en sus redes sociales. Todavía se desconoce el motivo de su deceso.

Hace tan solo algunas semanas la actriz visitó "Podemos Hablar (PH)" y allí resaltó la importancia que tuvo su padre durante su infancia y adolescencia. "No viví con mi mamá hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el Sur con mi padre y con Pato (la pareja de Carlos). La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo 'qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso'", reflexionó la artista.