El martes por la tarde falleció Eduardo, padre de Ángela Leiva, por coronavirus. El hombre había superado un cáncer hace un mes, según había publicado la cantante, pero al día siguiente de haber sido dado de alta le diagnosticaron COVID-19.

El 8 de abril, Ángela compartió su emoción en las redes sociales porque Eduardo se curó de cáncer tras un año de tratamiento. “¡Les presento al ganador de la batalla más grande de su vida!”, celebró la artista junto a una foto en la que se los veía juntos.

“Este hombre es mi papá y venció al cáncer. Te amo, pa. Valiente, héroe, nuestro orgullo. Gracias, papito, por esta alegría. Gracias por elegir la vida”, finalizó su mensaje.

Pero tan solo un día después, le notificaron que había dado positivo en el hisopado que le realizaron. Hace algunos días su cuadro se complicó y debió ser intubado e inducido al coma farmacológico en un hospital de Tandil.

Un tiempo después, la vocalista dijo que cuando hizo la publicación ya sabía del nuevo diagnóstico de su padre, pero que guardó el secreto para no exponerlo más.

El martes por la tarde, Eduardo Mario Leiva finalmente falleció. Ángela, que hasta el momento no hizo declaraciones al respecto, sufrió el fin de semana la pérdida de su mánager, Carlos Varela, que también había contraído coronavirus.

.

Con un emotivo posteo, homenajeó al representante en Instagram. “Llegaste en el momento más caótico de mi vida, llena de miedos, de desconfianza, de dolor, me agarraste de la mano y me llevaste por el camino correcto, haciendo de mis dolores también los tuyos, poniendo tu cuerpo y tu sabiduría me enseñaste qué era realmente lo correcto, que sí se podía ser honesto y apasionado", recordó.

Y cerró: "No son esas mismas lágrimas que vos secaste hace unos años, son lágrimas de amor y felicidad. Porque te voy a extrañar tanto, Viejo, porque sos irreemplazable. A todos les deseo que alguna vez tengan un Carlos Varela en sus vidas. Gracias, Viejo, Gracias”.