El mundo de la música nacional se encuentra de luto tras la muerte del cantante y compositor cordobés Ica Novo a los 70 años.

La triste noticia del fallecimiento del artista la compartió su hermana, María Elena, con una emotiva despedida a través de las redes sociales: "Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo".

"Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de ´Los Andariegos´, de ´Los Nocheros de Anta´, entre otros, y el que me inició en la militancia en el Peronismo. Todo esto amado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista", expresó.

.

"Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos. María Zamba, el papi, la mami, la Lali, la Nuni y la Mica te están esperando. Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas. Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más", escribió sobre el compositor del éxito "Del Norte Cordobés".

Y cerró emocionada: "¡Imposible olvidarte, Ica eterno! Para despedirte, hago mía tus bellas palabras cuando la Nuni, nuestra hermana, se fue: ´Uno naturaliza lo irreversible, sobre todo porque no queda otra, pero es inevitable el dolor desgarrador de la despedida de alguien que amamos. ¡Que haya eternidad para cobijar tu alma, que haya luz infinita para alumbrarte! Nada se pierde, todo se transforma, estoy seguro, pero hoy necesito llorar tu partida. Que la Tierra cobije tu cuerpo de este mundo y el Cielo tu alma de todos los mundos. Y que Dios demuestre su existencia guiándote en el viaje eterno...´".