Valeria Silvestre era un tiktoker de 23 años que falleció de un paro cardíaco. Ella se encontraba de vacaciones en Florianópolis con sus amigas. Durante un viaje en micro, no lograron despertarla y comenzaron a hacerle RCP hasta que llegó la ambulancia, pero ni los médicos pudieron reanimarla.

La noticia la dio a conocer su prima Mile a través de la cuenta de TikTok. Muchos de los seguidores de la creadora de contenidos no le creían lo sucedido ya que hacía algunas horas había subido videos a la red social. "Explico esto porque hay gente que me está rompiendo los hue... diciendo que es mentira. ¿Se piensan que yo o mi familia pudiésemos jo... con eso? ¡No da!", dijo más que enojada la joven.

.

Valeria poco a poco estaba creciendo en la plataforma. Allí hablaba sobre los signos zodiacales y recomendaba libros. A pesar de que TikTok fue la red social que la impulsó, poco a poco estaba haciendo reseñas de lo que iba leyendo en su cuenta de Instagram

Asimismo era estudiante de actuario en la Universidad de Buenos Aires y le quedaba poco para recibirse. Todas las personas cercanas a ella le están dedicando tiernas palabras en las redes sociales y recordando los buenos momentos que vivieron.

Valeria Silvestre vacacionando con sus amigas durante el 2021.

"Te amo Vale. Sé que estás con la tía charlando y contándole de lo bien que la pasamos en Brasil. No fueron suficientes para mí 23 años juntas, pero me los llevo como los más lindos de mi vida. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a hablar de nuestras aventuras. No hay consuelo. Te amo eternamente", expresó Eleo Garnica, otra de sus primas.