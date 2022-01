Sidney Poitier, el primer actor afroamericano de Hollywood en ganar un Premio Oscar, falleció el viernes a los 94 años por causas desconocidas hasta el momento. El actor murió en Bahamas, lugar donde nació y donde residía desde hace varios años.

Fue un revolucionario para su época y por esa razón fue reconocido por el ex presidente Barack Obama, quién le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad por su aporte a las artes y su activismo.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, de donde era oriundo. A pesar de haber nacido en Bahamas, él tenía una doble ciudadanía con Estados Unidos.

Todos los bahameños están conmovidos por la noticia. Frente a esto, el primer ministro, Philip Brave Davis, dará una conferencia de prensa este viernes en homenaje al actor. El artista de Hollywood tuvo una trayectoría de 71 años que incluyó películas como "A Raisin in the Sun", "Guess Who’s Coming to Dinner" y "Uptown Saturday Night".

Asimismo, no sólo fue reconocido por el ex presidente de los Estados Unidos, sino que también por la reina Isabel II quién lo hizo caballero. Además, de haber sido el primer actor afroamericano en ganar un Oscar. Gracias a sus reconocimientos, inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles.

Sidney Poitier con su primer Oscar.

Por el momento, se desconocen las causas de su muerte, pero todo Hollywood está de luto. Los homenajes y recuerdos se harán presentes en las futuras premiaciones de la Academia.