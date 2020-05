"Te llamo para despedirme, me voy no sé dónde ni cuándo...", cantaba Sergio Denis en el que, sin saberlo, sería su último show. Según informó Lío Pecoraro, conductor de "El Run Run del espectáculo" de Crónica HD, el reconocido artista falleció el viernes a la mañana a más de un año de haberse accidentado en medio de una presentación en la provincia de Tucumán.

Durante la noche del 11 de marzo de 2019, mientras daba un recital en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, sufrió una caída del escenario teniendo heridas de gravedad: sufrió de un edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia bilateral con fracturas costales como también fractura de clavícula y escápula. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla, en donde quedó internado con un pronóstico reservado.

Luego fue trasladado a la clínica ALCLA en el barrio porteño de Belgrano, donde permaneció internado hasta su muerte.

Sus cantos en fiestas de la escuela y reuniones familiares serán siempre recordados y sus melódicos éxitos de los años '80 se seguirán reproduciendo por varias generaciones y estarán presente por siempre en el corazón de sus fanáticos.



De Coronel Suárez para el mundo



Bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann, hijo de Feliciano Hoffmann y María Esther Fenzel, nace Sergio Denis el 16 de Marzo de 1949. "El Negro Hoffman", así lo llamaban en el pueblo de San José, en Coronel Suárez, lugar donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia entre calles adoquinadas y grandes arboledas. Descendiente de alemanes del Volga y Españoles, el artista era protagonista de sus propios shows cuando era chico: comenzó a cantar de muy pequeño en fiestas de la escuela y reuniones familiares.

Sergio Denis de pequeño (Gentileza: Sergiodenis.com.ar)







A los 16 años integró el grupo musical “Los Jokers” con el cual recorrió, durante 4 años, todos los rincones de las localidades vecinas de su querida ciudad.



Los Jokers en una presentación cerca de Coronal Suárez (Gentileza: Sergiodenis.com.ar)



"Los Bambis también cantan" y sus primeros pasos como solista



En marzo de 1969 se radicó en Buenos Aires y pasó a formar parte del conjunto "Los Bambis", una banda oriunda de Paso del Rey, con la que llevó adelante su primera grabación para la discográfica CBS Columbia.

"Los Bambis" en 1969 (Gentileza: Sergiodenis.com.ar)



La discográfica le dio la gran oportunidad de dar un salto como solista, y en noviembre de 1969 grabó los temas “Fui un soñador” y “Te llamo para despedirme” de Francis Smith, con producción del mismo. Este simple vendió 250.000 copias.



Este disco tuvo una repercusión tan positiva que deciden editar otro denominado “Te llamo para despedirme” lo que marca el comienzo de su exitosa carrera musical como Sergio Denis.



Su primera aparición en los medios



Fue en el verano de 1970 cuando se presentó por primera vez en la televisión. Cantó en el programa “Casino Philips”, conducido por Andrés Percivale y emitido por Canal 13 de Buenos Aires. Durante ese enero fue contratado por la emisora para el ciclo “Sábados Circulares” de Pipo Mancera.



México fue su primer destino como cantante en el exterior. En 1970 participó en el “Primer Festival de la Canción Latina“, donde ocupó el 5º lugar con el tema “Yo te amo como entonces”, incluido en el primer disco. Pero de vuelta en Buenos Aires, mientras seguía presentándose en televisión y en shows para su público, lo incorporaron al Batallón de Comunicaciones 181 en la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), donde llevó adelante el Servicio Militar Obligatorio.

Participó en el “Primer Festival de la Canción Latina“ (Gentileza: Sergiodenis.com.ar)

En 1971 sale uno de sus grandes hits: “Me enamoré sin darme cuenta”. Está incluído en su segundo disco, "Sergio Denis", junto a otros temas importantes como “La vida es hoy” o "Te quiero". Fue al año siguiente cuando edita el tercero, llamado de la misma manera, y donde presenta temas como “Por la simpleza de mi gente”.



Denis, protagonista de una película

A partir del éxito con "Me enamoré sin darme cuenta", se desprende su primera actuación en una película, ni más ni menos que protagonizada por él junto a Alicia Bruzzo y Luis Brandoni: dos hombres que aman a la misma mujer y encaran caminos diferentes para triunfar.

Actores en la película "me enamoré sin darme cuenta" (Archivo: Diario Crónica)



Entre una de las canciones más emblemáticas de su carrera se encuentra "Nunca supe más de tí”, la que pertenece a su quinto disco solista. Ni bien salió a la venta, fue éxito tanto en Argentina como en todo Latinoamérica.



Primer artista melódico argentino en el Teatro Ópera



Sergio representa al primer cantante melódico argentino en realizar su espectáculo en el prestigioso Teatro Ópera. Cantó acompañado por una orquesta de 36 músicos dirigida por Jorge Calandrelli.

El primer artista melódico argentino en "El Ópera" (Archivo: Diario Crónica)

Su éxito en países como Perú y Colombia comenzó a llegar. En 1976 graba y edita para una nueva discográfica llamada TK su sexto álbum: "Sergio Denis". De éste se desprenden grandes éxitos como "Eras como el mar" y "No sé si te amo o si te amé". Al siguiente graba por primera vez un disco con PolyGram. En el '79 se presenta “Una mañana volveré”, es un disco con varios covers entre los que se destacan “Mandy” de Barry Manilow y “No me abandones” (Ne me quitte pas) de Jacques Brel. Tras su repercusión deciden lanzar una nueva recopilación de covers con canciones de George Harrison, Carole King, Simon and Garfunkel y Luis Alberto Spinetta, entre otros.



En 1981 su disco "Sergios Denis inédito" se destacó entre muchos otros por una versión de "Solo le pido a Dios", compuesta por León Gieco.



Según informa la biografía publicada en su página oficial http://www.sergiodenis.com.ar/app/biografia, en 1991 pasó a integrar el plantel artístico de EMI Odeón y realizó, hasta 1995, 4 discos.



A lo largo de su carrera grabó temas en compañía de otros artistas como Julia Zenko, Cuarteto Zupay, entre otros; fue invitado a participar de un disco del conjunto folklórico "Los Cantores de Quilla-Huasi", con los que, junto a Eduardo Falú, grabó "Río de Tigre". También realizó, para un disco navideño, una versión propia de dos temas de la misa criolla de Ariel Ramirez, los Peregrinos



“Por la simpleza de mi gente” es el decimotercer disco de Sergio y cuenta con una nueva versión de este tema editado en 1972 que hablaba de su infancia en Coronel Suárez. El disco cuenta con una portada realizada especialmente por la artista plástica naif Aniko Szabó. Además interpreta “El sueño grande” junto al Cuarteto Zupay.

(Gentileza: Sergiodenis.com.ar)



En 1983 lanza el disco "Reflexiones", el octavo grabado bajo el sello PolyGram. El disco "La Humanidad" contiene una versión del tema “Pipas de la paz” de Paul Mc cartney y ”La humanidad” canción de su autoría que le da el nombre, es interpretada junto a un coro de niños.



“Afectos” es el disco más vendido de su carrera, con más de 450.000 placas. Los temas “Nada hará cambiar mi amor por ti”, “Gigante, chiquito”, “Así fue nuestro amor”, “Dame luz”, entre otros, llevan a Sergio a la cúspide de su carrera. Lanza el disco "Imágenes" en 1986, es su primer disco grabado en los Estados Unidos. Del mismo se desprende el tema más importante de toda su carrera, “Te quiero tanto”, que se convierte en una canción cantada por todas las hinchadas de fútbol del mundo.

Se destaca del disco “Solo sabe Dios”, tema que es utilizado como cortina musical de la telenovela “Grecia” en 1987. Además el disco cuenta con la colaboración del músico Mario Parmisano en los arreglos.



En 1986 compone el chamamé "Ramón de Corrientes". El tema es grabado y popularizado por el binomio folklórico Rosendo y Ofelie, y es un homenaje a uno de sus grandes amigos, Ramón LaFata.



Realiza su primer show en el "Luna Park" 1986



Tal es la repercusión del disco "Imágenes", que Sergio logra presentarse por primera vez en el emblemático Estadio Luna Park. E. 1987 se presenta nuevamente.

Por primera vez en el emblemático Estadio Luna Park (Gentileza: Sergiodenis.com.ar)

Sale a la venta "Cerca del Cielo" en 1988, con los arreglos musicales de Mario Parmisano y Pedro Aznar. Se trata de un disco con un sonido muy particular y electrónico que hasta ese momento Sergio no había logrado. Ese mismo año llena 7 funciones en el "Luna Park".



En 1990, Lanza el disco "Sólo el amor". Este es el último disco que graba para el sello PolyGram. En el mismo se destacan los temas “Bailando sola” y “Hechizo de mar”.

Pasó a integrar el plantel artístico de esa compañía de EMI, con la cual editó 4 álbumes entre 1991 y 1995 donde graba uno de sus máximos hits hasta la fecha, "Un poco loco".



En 1996 se presenta por primera vez en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en el Festival de Folklore de Baradero y en el Festival de Folklore de Reconquista, entre otros. Además, se presenta en la Biblioteca Nacional que es transmitida por la televisión pública, en ese entonces A.T.C. (Argentina Televisora Color).



Durante el verano, realiza un recital en Mar del Plata, en el Playón Las Toscas, al que concurren mas de 100.000 personas. Participan Los Chalchaleros, quienes interpretan junto a él "Luna Tucumana".



El artista en Las Toscas de Mar del Plata (Archivo: Diario Crónica)

Sergio retornaba al mercado discográfico mientras cumplía sus 30 años en la música con un éxito que no se hizo rogar: vende más de 120.000 placas con dicho álbum. En 2000 se asocia a la editorial EDIBA de la ciudad de Bahía Blanca y editan junto a una revista con fotos, datos biográficos y de venta exclusiva en kioscos de Diarios y Revistas, el disco “Esperanza” con el que logra vender más de 30.000 placas.



Invitado por la comunidad argentina en Australia, Sergio Viaja a Sydney para presentar el disco y los clásicos de siempre. En 2006 participa en la película "Cara de Queso" donde es convocado por el director Ariel Winograd para hacer de "Sergio Denis", junto a figuras de la talla de Susú Pecoraro, Mercedes Morán, Juan Manuel Tenuta.



Sufre un problema de salud el 14 de Mayo de 2007



Mientras está de gira en Asunción, República del Paraguay, Sergio sufre un grave problema de salud que lo tuvo al borde de la muerte.



Su disco Nº 27 lo produce de manera independiente junto a su hermano Carlos y es editado junto a una revista, con fotos y parte de su historia. A mediados de año viaja a Colombia para participar de un festival.

Como cierre de un año repleto de shows a lo largo y ancho del país realiza una función a sala colmada en el Teatro Gran Rex.



En el verano de 2012 es convocado por el productor Darío Arellano para participar de la obra teatral "Supermacho", protagonizada por Coco Silly, en Villa Carlos Paz y en 2013 participa de la obra "Brillantísima" donde hace temporada en Mar del Plata 2014.



Sergio es "Gardel"



En la 19ª edición de los Premios Gardel a la Música, el 6 de junio de 2017, Sergio gana en la categoría "Mejor álbum artista romántico - melódico" por el disco Clásico.