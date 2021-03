"Cuando operamos estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, yo debería pagar para poder disfrutar permanentemente". Así se expresaba el reconocido médico especialista en cirugía plástica José Juri, en una entrevista hace nueve años, donde mencionaba también una "vocación médica que uno trae desde muy pequeño". A ello siempre se refería: a su decisión firme y temprana de ser doctor, profesión a la que se ocupó durante toda su vida hasta esta semana, en la que murió.

"La profesión me eligió a mí, porque apenas tenía seis años cuando le prometí a mi maestra Sara Ortiz de Giles que la iba a operar gratis cuando fuera cirujano. Ella, en la nota final de mi cuaderno de primer grado, puso: Guarda esta reliquia, tal vez ahora no me entiendas porque eres muy pequeñito, pero de aquí a muchos años vuélvelo a leer y verás en él tu primer triunfo en la vida. Cuando seas un cirujano famoso, acuérdate de tu primera maestra", contaba, en 2006.

Un "convencido de que la belleza es lo único que puede salvar al mundo" y de alto perfil público desde la década del 90, Juri realizó intervenciones a personalidades como Susana Giménez o la actriz Verónica Castro, pero también se abocó a diversas prácticas solidarias para mejorarles la calidad de vida a aquellas personas que presentaban complejidades económicas para abordar este tipo de tratamientos.

En 2013, Juri reveló que La Chaparrita se había sometido -hasta el momento- a diez cirugías estéticas. "Cuando llegó conmigo la primera vez, hace 15 años, le corregí algunas cirugías mal realizadas, y le hice otras tantas en varias partes del cuerpo, como piernas, abdomen, cuello, ojos, nariz, boca, párpados. Es muy linda, siempre que llega le pregunto: ¿Qué quieres que te haga?, y ella me responde: Lo que usted diga, doctor", contó el médico. Juri hablaba de su vocación y de lo que sentía al hacer su trabajo. Fue profesor universitario y autor de 20 técnicas que hoy sus colegas utilizan. También, en varias oportunidades realizó cirugías reparadoras a personas de escasos recursos. Fue un maestro, un eximio profesional que marcó tendencia en el mundo de la cirugía plástica y plástica reparadora. ¡Que en paz descanse!