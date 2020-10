En la mañana de este domingo falleció el actor y comediante Hugo Arana a los 77 años, luego de permanecer días internados por un accidente doméstico y haber contraído coronavirus.

Desde septiembre, Arana se encontraba en el Sanatorio Colegias por un duro golpe en su cabeza. Durante unos análisis se le realizó el hisopado que finalmente dio positivo en covid-19.

Su muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes. "Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos", manifestaron.

Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/iMWmWVSEd0 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 11, 2020

"Por ahora bien. Me hicieron el hisopado y me apareció el virus. Lo transito de la manera más liviana porque no me falta el aire ni tengo dolores. Me chequean todos los días. Tengo bien las pulsaciones, la presión y la temperatura. Me siento como si estuviera sano, pero tirado en una cama. Ya llevo ocho o nueve días así que voy a ver cuando me largan", dijo días atrás en una entrevista por "Mitre Live".

.

En 2013 el recordado actor sufrió un infarto, por lo que debió someterse a una operación de corazón. Pese a que su estado de salud quedó deteriorado continuó trabajando en el mundo artístico.

Tenía un hijo, Juan, junto a su esposa la actriz polaca Marzenka Novak, quien falleció de un ACV luego de 44 años de matrimonio.

Arrancó su carrera en cine en 1970 con la película "El Santo de la espada". Mientras que en la TV sus inicios se registran en 1973 con "Papá corazón". Después construyó su trayectoria en grandes ficciones como "Matrimonios y algo más", "La Banda del Golden Rocket" "Resistiré" y "Mujeres Asesinas", entre otras.

Su última actuación en la pantalla chica fue en 2019 en "Tu parte del trato" donde interpretó al padre de Nicolás Cabré.