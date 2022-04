Una de las actrices más queridas y recordadas del mundo del espectáculo, Hilda Bernard, murió el miércoles 20 de abril.

"Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años", escribieron desde la Asociación Argentina de Actores.

Murió Hilda Bernard.

La extensa trayectoria de Hilda Bernard

En 1994, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Su extensa labor teatral incluye títulos como "Martín Fierro", "Mataron a un taxista", "Felices fiestas, león", "Cuando el tiempo está después", "Concierto de aniversario", "El último encuentro", "Póstumos".

En radio, se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre otros.

Hilda Bernard en Radio Splendid.

En su nutrida trayectoria televisiva se encuentran las ficciones "Chiquititas", "Alta Comedia", "Muchacha italiana viene a casarse", "Antonella", "El amor tiene cara de mujer", "Rosa... de lejos", "Floricienta", "Rebelde Way", "Se dice amor", "La extraña dama", "Cosecharás tu siembra", "Celeste", "Pobre Clara".

En cine, trabajó en "Mala gente", "Cuerpos perdidos", "Vení conmigo", "Autocine mon amour", "El reclamo", "Cama adentro", "Rebelde Way", "La sombra de Jennifer", entre otros films.

El ACV que cambiaría la vida de Hilda Bernard

En 2014, Hilda Bernard sufrió un ACV, del cual pudo salir adelante, pero con secuelas que la obligaron a tomar la decisión de retirarse de la actuación. Luego, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) le dio un Martín Fierro a la Trayectoria.

"Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas", indicó Hilda frente al auditorio repleto de estrellas.

Hilda Bernard al recibir su premio Martín Fierro.

"De cualquier manera, pienso que 73 años de trabajo han sido una fortuna para mí. Hice radio, cine, teatro y televisión y fui muy feliz en mi carrera y espero que Dios y los médicos que me atienden me ayuden a salir adelante porque quiero y me lo voy a proponer volver a estar trabajando en un escenario", agregó.

Video: el homenaje a Hilda Bernard en los Martín Fierro 2015