Su nombre se asocia a la televisión porque siempre estuvo detrás de cámara como productor. Hermano de la actriz Marta González, fue marido de Ethel Rojo durante treinta años. Gerardo González fue un hombre de perfil bajo, inteligente y reconocido por sus colegas, que lamentaron su fallecimiento.

Cuando quedó viudo, allá por el 2012, se encontró con un grave conflicto con su cuñada Gogó Rojo, quien le reclamó el departamento donde vivía y lo maltrató verbalmente. Marta González salió entonces a defender a su hermano y dijo que era "una persona muy correcta" que la contuvo mucho cuando ella se separó de su marido, Chiche Sosa (ya fallecido). Gogó, en aquellos años, descargó toda su furia contra quien fue su cuñado por muchos años. "Lo voy a llamar el otro. Él no me llama. Es un gran hipócrita y cínico. Con mi hermana no era nada cariñoso", contó y añadió: "Nunca lo tuteé. Siempre lo traté de usted. Me trabé con él hace veinticinco años, cuando su ex mujer lo dejó en la calle y conoció a mi hermana. "No me daba los partes médicos. Era un señor malo, mala gente. Sometía a mi hermana, la dominaba. Cuando mi hermana partió, dijo: Al fin me van a llamar por mi nombre, no como el marido de Ethel", aseguró y sentenció: "Le sale lo peor de adentro".

En una charla con Rial, Gerardo había hablado de Ethel así: "Fue una mujer que me hizo sumamente feliz. La Virgen nos llevaba de la mano y por eso la encontré". Además, González indicó que el único sueño que no pudo cumplir Ethel fue ser mamá.