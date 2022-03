Este domingo 27 de marzo, a las 3.40, murió Enrique Pinti a los 82 años, luego de estar internado en el Sanatorio Otamendi por una descompensanción. Su deceso fue confirmado desde la cuenta del Multiteatro, donde expresaron: "Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el “Muy pronto” anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino".

Quién fue Enrique Pinti

Nacido el 7 de octubre de 1939, Enrique Pinti perteneció a ese típico grupo familiar de clase media, marcado por la identidad cultural y los avatares sociopolíticos de nuestro país. Y en medio de ese país divido por peronismo y antiperonismo, ese entonces niño fue forjando ideales, percepciones y búsquedas que luego se proyectaron en su territorio vocacional y de grandes experiencias existenciales. En charla con "Crónica", el actor manifestó: "No tengo dudas de que yo nací viendo cine. A los dos años ya disfrutaba los dibujitos animados, inclusive en el álbum de la niñez está la primera entrada del cine Baby que fue luego el teatro Ateneo. Pasaban dibujos, cortos de Chaplin, Los Tres Chiflados y también había un mago que entretenía a los chicos".

Y, en ese devenir de situaciones mágicas y marcadas a fuego en la memoria emotiva de cada persona, el actor recordó que durante esos tiempos lo "llevaban a ver cine continuado en la sala de barrio".

"Hasta los cinco años, etapa en la que todavía no sabía leer veía cine argentino, mexicano, español. Luego, me interné de lleno en el cine norteamericano. Precisamente, en ese entonces, las películas extranjeras se daban con el subtitulado porque en nuestro país siempre había un alto grado de alfabetización", agregó.

Enrique Pinti: su paso por el teatro.

Ya transitando momentos de definición, desde los 19 a los 30 años estudió y trabajó en el Nuevo Teatro, compañía creada en 1949 por Alejandra Boero y Pedro Asquini, pilares fundamentales de una nueva mirada en el teatro independiente. Precisamente, en ese grupo se forjaron otros grandes intérpretes como Héctor Alterio. Pinti trabajo en propuestas como "Esperando al Zurdo", de Clifford Odets o "La chinche y Rockefeller en el Far West".

"Nos encargábamos de hacer todo. Estábamos en la boletería, limpiábamos el estudio y muchas veces confeccionábamos el vestuario y la escenografía de la obra a realizar", recordaba con particular melancolía. Fueron años de gran aprendizaje y que moldearon, como actor, la versatilidad de un artista que, luego, iba a encarar su vena creativa hacia otros rumbos.

Así dadas las cosas, tras participar con un pequeño papel en la película "El secuestrador" (1958), dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por María Vaner y Leonardo Favio, en 1969 Pinti comenzó a hacer guiones para programas como "La Botica del Ángel" conducido por Eduardo Bergara Leumann, "Casino" y "La luna de Canela" e incursionó, por otra parte, en una versión de "Don Segundo Sombra". Inquieto y siempre con apuestas para todo desafío, el artista, en 1967, apostó al teatro infantil y escribió la comedia musical "Mi bello dragón".

Enrique Pinti en los 60.

Estrenada en 1968 en el recién renovado teatro Apolo con Pinti como el dragón, esta comedia musical se convirtió en un clásico del género de teatro para niños en Argentina y fue representada a lo largo de cuarenta años por muchas escuelas de actuación en todo el país.

Los 70 y 80 en la vida de Enrique Pinti

En este periodo, se inicia una etapa fundamental en su trayectoria. Participó en el espectáculo "Juan Moreira Supershow", de Alfredo Zemma y escribió los guiones de la famosa historieta del personaje "El mono relojero", dibujada por Daniel Branca y publicada por la revista Billiken. Así dadas las cosas, desde 1973 se dedicó con asiduidad a los espectáculos unipersonales.

Ese mismo año incursionó en el género del café concert con su show "Historias recogidas" en el Teatro Latino de San Telmo, producción que contaba con monólogos de su autoría y la producción de Lino Patalano. Debido a la enorme repercusión de ese espectáculo, realizó una segunda parte de este unipersonal que se llamó "Historias recogidas 2".

Enrique Pinti participó en el espectáculo "Juan Moreira Supershow", de Alfredo Zemma

Después llegó "El show de Enrique Pinti", en el legendario Michelangelo. Al poco tiempo, en 1976 debutó en la revista "El Maipo de gala", bajo la dirección de Gerardo Sofovich. En esta obra trabajó junto a Osvaldo Pacheco, Carmen Barbieri, Thelma Stefani, Tristán, Alberto Irízar y un gran elenco.

Un año después actuó con una actriz legendaria del espectáculo nacional como lo fue Niní Marshall, en el ciclo "El humor de Niní Marshall", por la pantalla de Canal 13. Precisamente, Pinti le había confesado a este medio: "No tengo dudas que Niní fue la gran maestra para todos aquellos que hacemos humor debido a que, entre otras cosas, su grado de caricatura era extraordinario. Aprendí muchísimo de Nini, ella escribía sus libretos y contaba, además, con su propio vestuario".

La ola de reconocimientos y éxitos al fín no se iba a detener. A finales de los años 70 trabajó junto a su colega y amigo Antonio Gasalla, siendo el coautor de todos sus espectáculos. Escribió los libretos de "Gasalla for export" (1973) y "Gasalla 77" . Fueron nueve trabajos plasmados con mucho éxito. Y en esa continuidad laboral, Enrique escribió "Luz verde", para el actor cómico Jorge Luz.

Sin descanso, durante estos años le puso su firma a varios sketches para el programa "Casino Phillips" y en varios monólogos para "Pacheco café concert" (canal 9). En tanto, a comienzos de los años 80 participó en programa televisivo "Pin-Pon".

Enrique Pinti, en su mejor momento: la llegada de "Salsa Criolla"

En 1982, con la dirección de Antonio Gasalla se estrena un espectáculo emblemático de la cartelera porteña: "Pan y circo" y que trataba sobre la loca historia del mundo, donde Pinti interpretaba a célebres personajes históricos como Nerón y la Reina Isabel. Precisamente, en 1984 fue invitado al Festival Latinoamericano de Teatro de Nueva York, oportunidad en la que fue distinguido por la mencionada pieza.

En 1984 se va a producir un acontecimientó histórico en el derrotero de la escena argentina. Estrenó en el Teatro Liceo la obra "Salsa criolla", una saga histórico-musical que recorre la historia argentina desde el descubrimiento de América hasta nuestros días y que se convirtió en el éxito más rotundo de la carrera de Pinti y un gran clásico del teatro argentino.

A modo de detalle anecdótico, "Salsa criolla" fue un espectáculo récord en la historia del teatro de habla hispana, con diez temporadas en escena, 3000 representaciones, tres millones de espectadores y los más prestigiosos premios locales e internacionales.

Cabe señalar que Pinti, a partir de esta obra, le dio categoría de texto dramático al universo del monólogo. Y fue tan considerado a nivel internacional, que la famosa revista "newsweek" lo definió a Pinti como "la voz de la conciencia argentina".

Enrique Pinti y su huella en el cine

Tuvo papeles de reparto destacados en "Sentimental" (1981) donde creó al personaje de Frankie, y en la clásica y siempre venerada película "Esperando la carroza" (1985), de Alejandro Doria, donde interpretó a un alcohólico llamado Felipe. Luego puso su aporte en "Flop" (1990) con Víctor Laplace y Federico Luppi y en "Perdido por perdido" (1993) junto a Ricardo Darín. Por este trabajo fue elegido mejor actor de reparto por la Sociedad Argentina de Cronistas Cinematográficos, y por la misma labor ganó premios en los reconocidos festivales de Cartagena y La Habana.

Enrique Pinti en "Perdido por Perdido".

Sin embargo, el cine no consideraba en toda su dimensión al artista. Una y otra vez, Pinti lo formulaba: "Yo soy actor, por sobre todas las cosas. Y me encanta el cine. Sin embargo, no me convocan. Y como rara paradoja, se trata de una actividad que yo amo".

Enrique Pinti y su paso por la televisión

En 1992 estrenó su propio ciclo televisivo, "Pinti y los pingüinos" con producción de Carlos Rottemberg y Daniel Tinayre. Un programa que renovó aires en una anquilosada teve nocturna. Se trato, en definitiva, de una labor excluyente del inolvidable Enrique.

Enrique Pinti en "Pinti y los Pingüinos".

Tiempo después, en 1997 realizó giras por el interior del país y Uruguay presentando sus mejores monólogos. A principios de 1998 estrenó su espectáculo "Pinti canta las 40 y el Teatro Maipo cumple 90".

El 2000: Enrique Pinti a puro teatro

En 2000 se estrenó "Pericon.com.ar" en el Maipo, un espectáculo encabezado por el propio Pinti, con gran elenco y dirección de Ricky Pashkus, donde combinaba con gran eficacia sus monólogos con números musicales. Y sin pausa, desde 2002 hasta 2004 presentó su espectáculo "Candombe Nacional" en el Teatro Maipo, con el cual realizó una gira nacional e internacional por Uruguay, España y Chile.

Tomándose un respiro en su calidad de monologuista e incursionando en su otra faceta, puntualmente, en la de actor, en 2005 estrenó junto a Guillermo Francella el musical "Los productores", trabajo por el cual obtuvo el premio Estrella de Mar de Oro como mejor actor protagonista de comedia".

Enrique Pinti en Hairspray.

En 2007 regresó con sus clásicos monólogos y presentó en el Teatro Maipo su magistral "Pingo argentino". Un espectáculo humorístico musical, en el cual desmenuzaba la historia y política argentina y mundial. Con dirección y coreografía de Ricky Pashkus y libro de él mismo.

En 2008 protagonizó "Hairspray, el musical" de Broadway junto a Vanesa Butera. En esta obra se lo vio en el rol de una ama de casa obesa, con vestuario y pelucas grotescos.

Enrique Pinti, siempre vigente

En 2010 fue convocado por Pashkus para protagonizar en el Teatro Maipo "Antes que me olvide" en el año del bicentenario, un music hall con producción general de Lino Patalano y dirección de Ricky Pashkus. En enero de 2011 la obra se trasladó a Mar del Plata para hacer temporada de verano. Un año después protagonizó en el teatro San Martín el clásico de Molière, "El burgués gentilhombre".

Fue una labor memorable del artista en el teatro clásico y también presentó el unipersonal "Pinti argentino", con sus clásicos monólogos realizando una gira local y por otros países. Y en la continuidad de todos sus grandes atributos como actor cómico y dramático, en el 2013 protagonizó junto a Luis Luque y Alejandra Flechner en el teatro Lola Membrives la comedia inglesa "Lo que vio el mayordomo", de Joe Orton. En 2013 y parte de 2014 protagonizó la legendaria comedia musical de Broadway Anything Goes bajo el título de "Vale todo" junto a Florencia Peña, Diego Ramos, Roberto Catarineu, Sofía Pachano y con la dirección de Alejandro Tantanian.

Enrique Pinti en "Vale Todo".

La obra fue presentada en el Teatro El Nacional de Buenos Aires y, luego, en el Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. A fines de 2014 y principios de 2015 regresó al monólogo y llevó su espectáculo "Pinti recargado" por el interior del país y Uruguay.

Enrique Pinti y un emotivo reencuentro: el reestreno de Salsa Criolla

En mayo de 2015, reestrenó en el Teatro Liceo "Salsa criolla" al cumplirse treinta años de su estreno. La obra fue presentada hasta octubre y en el 2016 llevó a cabo una gira nacional que incluyó cuatro presentaciones en el teatro El Galpón de Montevideo. Fue producido por los empresarios Lino Patalano, Carlos Rottemberg y Cipe Fridman, su mánager y amiga de toda la vida.

La última etapa como actor de Enrique Pinti

En enero de 2017 se estrenó en el teatro Liceo "Otra vez sopa", con el subtítulo (un álbum de recuerdos, que ¡ojalá! fueran recuerdos). En este unipersonal desplegó su irónica visión sobre la realidad nacional y mundial.

Al igual que en obras anteriores, los monólogos se intercalaron con números musicales. En 2019 con 79 años, debutó en Multiteatro con "Al fondo a la derecha", un espectáculo unipersonal en donde desarrollaba un monólogo, fiel a su mejor estilo.

Enrique Pinti en "Al fondo a la derecha".

Comenzó el 2020 con el espectáculo que ya había montado el año anterior "Al fondo a la derecha" en el Multiteatro. El show llegó hasta el 8 de marzo, momento en el que se bajó de cartel por el comienzo de la emergencia sanitaria.

No obstante, Pinti, cargado hasta ese entonces de varios proyectos, supo reinventarse en esta situación y en el mes de agosto junto con el periodista Marcelo Polino realizó un show vía streaming llamado "Pinti y Polino al hueso", con el que realizaron dos funciones y tuvieron un excelente número de público a través de internet. El show se montó en casa de Pinti ya que el cómico se encontraba en su hogar para cuidarse de la situación pandémica que está viviendo el mundo.