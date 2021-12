El domingo por la noche se conoció la triste noticia de que Daniela "Chili" Fernández, ex participante de la primera y octava temporada de "El Gran Premio de la Cocina", falleció a los 34 años después de transitar una dura enfermedad.

Barbara Castellano, la coordinadora de producción del programa conducido por Carina Zampini, le dedicó un conmovedor posteo en sus redes para despedir a la joven cocinera: “Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”.

La despedida a Daniela "Chili" Fernández en redes.

Por su parte, la ex cocinera de "Flor de Equipo" y también ex participante del ciclo de El Trece, Karina Gao, expresó su tristeza tras asistir al funeral de la joven: "Mi día terminó muy triste yendo al velorio de mi ex compañera del programa GP Cocina Daniela. 34 años, buena chica, laburadora, buena compañera... realmente nada tiene sentido".

.

Y cerró con un desconsolado mensaje de reflexión sobre la detección temprana de enfermedades: "Abracen a sus seres queridos todo lo que puedan. Y si tienen alguna molestia de cuerpo, vayan al médico. No esperes. No te demores".