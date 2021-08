Carmen Morales falleció a los 81 años luego de padecer por años de Alzheimer, que obligó a que pase el último tiempo con vida internada. Estuvo casada con Gerardo Sofovich, con quien tuvieron a Gustavo Sofovich, reconocido productor de televisión y teatro.

La carrera de la actriz estuvo marcada por su participación en “La Peluquería de Don Mateo” en 1982, lo que todavía era el formato original. Allí interpretaba a Alelí, una manicura que era parte del elenco junto a otras estrellas como Jorge Porcel, Rolo Puente y Luis Albinoni.

.

Cabe recordar que trabajó junto al histórico productor desde 1967, año en el que nació Gustavo, su único hijo. Actualmente, él quedó al frente de la nueva edición de “Polémica en el Bar” que se emite en América TV con la conducción de Mariano Iúdica.

Tanto en cine como en televisión, tuvo una carrera de más de 25 años en la que participó de más de 20 proyectos artísticos.

Su relación con Sofovich fue su segundo matrimonio, ya que en 1963 se había casado con Juan Carlos García Acha, camarógrafo. De todos modos, su historia de amor terminó de manera abrupta cuando sufrieron un accidente de auto durante su luna de miel en Brasil, lo que derivó en la muerte de su primer marido.

Durante un reportaje, su hijo Gustavo había revelado que hacía una década que no podía hablar a causa de su enfermedad. “Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está pero su alma, su espíritu y todo lo que hacía a mi mamá ya no está”, comentó a principios de 2021.