Diego Maradona falleció a los 60 años por paro cardiorrespiratorio y miles de hinchas lo despidieron en la Casa Rosada. El funeral público comenzó a las 6 de la mañana y terminaba a las 16, pero debido al altercado que se produjo afuera por la desesperación de los fans para despedir al ídolo, la familia habría decidido extenderlo hasta las 19.

Los fans de Diego Maradona en las afueras de Plaza de Mayo

Los fans de Diego Maradona en las afueras de Plaza de Mayo

Rápidamente, la situación fuera de la Casa Rosada se volvió my tensa ya que las personas que estaban esperando para entrar, y recibieron la noticia de que por ahí no iban a poder despedir al ex futbolista, comenzaron a forzar la entrada, derribaron algunas de las vallas y se colaron en la sede gubernamental.

.

.

Tanto policias como fans resultaron heridos y recibieron disparos de balas de goma. Muchos de los incidentes fueron protagonizados por parte de la barra brava de Boca Juniors. Mientras que esto sucedía y ante el desbordamiento del momento, la familia del astro y los guardias movieron el cuerpo a otro salón más privado, causando que nadie más visite a Diego momentáneamente.

¡Mirá el video de los incidentes fuera del velorio de Diego Maradona!