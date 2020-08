El " Cantando 2020" comenzó la semana pasada con algunos escándalos menores, pero este martes por la noche se vivió el momento de mayor tensión en la competencia de canto. Moria Casán y Laurita Fernández tuvieron un fuerte cortocircuito al aire mientras la diva ortomolecular daba su devolución a Adabel Guerrero.

La jurado arremetió contra la conductora quien a lo largo del programa le marcó los límites de su tiempo para dar las devoluciones a los participantes. Tras el paso de las tres primeras parejas, la One se cansó y se levantó de su asiento.

Desde un costado del estudio, apuntó contra la ex de Nicolás Cabré y hasta puso en duda su continuidad en el certamen que pone a prueba el talento musical de las figuras de la farándula argentina.

"¡Si no me respetan me voy! ¡voy a hablar con mi abogado!", disparó Moria durante uno de los cortes del ciclo. "Le hago perder mucho tiempo a este show, así que voy a estar muda. No sé si voy a seguir", advirtió.

En un móvil de " Los Ángeles de la Mañana", la jurado aseguró: "Mi abogado hablará con la producción, no tengo ganas de huevadas, soy una mujer mayor". Además apuntó contra Laurita y reveló: "No me molesta. ¿Por qué suponen que me molesta? Si te cortan, me parece irrespetuoso. Yo arreglé una cosa y está siendo otra".

Laurita se defendió por Twitter.

"Yo soy una señora profesional, me parece que hay que respetar. Por ser mayor y profesional, buena profesional, hay que respetar", manifestó la artista de 73 años.

Tras su cruce al aire, la conductora volvió a referirse a la situación en Twitter y respondió a los fuertes dichos de Moria: "Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en Cantando. En varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando".