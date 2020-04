Mantener las dietas y el entrenamiento físico en casa durante la cuarentena no es algo fácil. Sin embargo, Moria Casán aseguró que cumple con una rutina de ejercicios que la ayudan a mantenerse en forma y criticó la figura de Esmerlda Mitre a quien notó subida de peso.

En medio del proceso de duelo por el fallecimiento de su papá, Bartolomé Mitre, la mediática regresó a las cámaras y, según Moria, se la vio "más rellenita" a través de las pantallas. "¡No saben lo que me cuido! Hago una hora de gimnasia y media hora de glúteos y elongación", detalló la One y se diferenció de la joven.

.

Previamente Esmeralda había aparecido en el programa por videollamada y sin filtro, Moria disparó: "Recién la vi, estaba un poco más rellenita, ¿no? Esmeralda, te quiero, pero que no te agarre la voracidad de un can".

"Que no se la agarre con la heladera. No por nada, sino por ella misma, que tenga cuidado. No por nada malo, pero le vi la cara como el doble. No sé si era la pantalla", indicó la conductora durante una nota con "Confrontados".

"No es fácil estar encerrada por la cuarentena", acotó Marina Calabró, conductora del ciclo.

Inmediatamente, en las redes sociales repudiaron los dichos de Moria Casán e insistieron en que no se deben hacer comentarios sobre la apariencia física de otra persona.