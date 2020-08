El martes se vivió un momento de gran tensión en el " Cantando 2020", cuando Laurita Fernández, en su posición de conductora del programa, interrumpió nada menos que a Moria Casán cuando hacía una devolución a los participantes. Inmediatamente la diva se enojó, se paró de su silla y realizó una huelga de silencio hasta el final del programa y amenazó con abandonar el show si no la respetan.

Desde hace tiempo se comenta en el ambiente que Casán tiene algo en contra de Laura, por algunos comentarios polémicos que realizó en el pasado. Pero ayer esa enemistad quedó en evidencia en la noche del martes, cuando ocurrió algo inesperado.

Todo inició cuando Moria estaba hablando de la performance de Adabel Guerrero y su soñador Leandro Bassano. Como la diva se extendió varios minutos con algunos comentarios sobre las devoluciones de Nacha Guevara, Ángel de Brito le preguntó: "¿La evaluación es para Adabel o para Nacha?". A lo que ella respondió, ya encolerizada: “Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito, estoy viendo que la señorita co-conductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos querido”.

“A mí me gustaría más que des la devolución, Moria, por favor”, dijo la bailarina con tono de hartazgo. Obviamente esto produjo una mayor ira en la jurado: “Ah, sí, ¿no me digas? Vos estás para co-conducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”, le respondió la One enojada.

Pero el problema no quedó allí, porque una vez que la actriz dio su voto secreto y los conductores despidieron a la participante, la diva intentó hacer una acotación pero Fernández tapó su voz y luego la calló hasta haciendo un gesto con la mano, con la intención de presentar a la próxima pareja. Evidentemente la madre de Sofía Gala tomó esto como un ninguneo y abandonó su lugar en el estrado.

Si bien todos se asustaron pensando que la ex vedette dejaba el estudio, ella se paró al lado de sus compañeros en posición de huelga.

Si bien se mantuvo en silencio por unos segundos, al escuchar a Fernández decir "vamos a lo importante", la "bastonera", explotó: “Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era...Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mi me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada”, comenzó diciendo cuando Ángel le dio pie para su descargo.

Luego, detalló algunas cuestiones de su contrato: “Yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mí: ‘Moria tiene plano libre'. El plano libre no es ser jurado como el que está acá -dijo señalando a su compañeros-. Si quiero puedo dar devoluciones y puedo decirle a la señorita co conductora que es un pulpito y te puedo decir a vos que hables más. Y quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé”.

“Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida”, expresó.

.

De Brito le explicó que aún faltaban dos parejas para terminar la primera gala y allí ella accedió a sentarte en su lugar, pero aclaró que no haría más devoluciones: “Entonces si me quedo, porque después voy a hablar con producción o lo hago venir a hablar a mi abogado porque esto no es lo que yo plantee, los voy a puntuar sin hablar. Para no perder tiempo”, expresó.

¡Mirá el video del descargo de Moria!