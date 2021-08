Durante los últimos días, Verónica Monti estuvo en el centro de las noticias por ser detenida cuando intentaba robarse un producto en un local de una marca en el Alto Palermo Shopping. La ex pareja de Sergio Denis pasó algunas horas en la comisaría pero luego fue liberada.

Luego de las críticas que recibió en distintos programas de espectáculos, decidió romper el silencio para contar su verdad. La periodista reveló que sufre de cleptomanía hace años pero su defensa no terminó allí.

.

Monti brindó una entrevista en "Nosotros a la Mañana" en la que aprovechó para referirse a Moria Casán, a quien acusó de intentar prostituirla. "Lo que hace lo sabe todo el mundo. Te dice que da un techo a cambio de estar dos o tres veces a la semana con un tipo rico de 105 años", detalló.

Obviamente, la respuesta de la diva no demoró en llegar. Antes de que termine la emisión del programa que conduce el Pollo Álvarez, le envió un audio a Sol Pérez. "Estoy haciendo cinta, me acaba de avisar mi hija, que en el único día que no filma, prendió la televisión cuando me acusaban de prostitución”, comenzó.

Moria no tuvo rodeos con la acusación que recibió por parte de la periodista. "Además de cleptómana, es mitómana. ¡Por favor! ¡Qué loca! Y claro, ¿de quién se va a colgar? De mí. Sin comentarios", sentenció La One.