Luego de un 2020 de incertidumbre respecto a la pandemia de coronavirus, la medicina logró desarrollar las primeras vacunas para inmunizar al virus y dejar a salvo a la población. En Argentina comenzó desde hace algunas semanas el plan de vacunación y Moria Casán será de las primeras figuras de la farándula en aplicarse una dosis de la Sputnik V.

Así lo confirmó la diva, quien aseguró que goza de muy buena salud ya que en forma permanente se realiza los controles médicos. "Mi salud es sagrada. Me hago exámenes todos los años, pap, mamografía… soy muy sana y nunca tengo nada, pero nadie nunca está a salvo", advirtió en un móvil con "Implacables".

.

La One es una de las personalidades del espectáculo más se cuidó durante la cuarentena ya que decidió dar de baja su programa "Incorrectas" para poder permanecer en su casa el tiempo que fuera necesario. Luego participó como jurado del "Cantando 2020" donde se la vio respetar todos los protocolos.

"El viernes que viene me voy a vacunar", reveló entusiasmada. Y remarcó: "Soy provacuna. Con la Sputnik, con la que hay acá. Me llamaron para saber si quería vacunarme por mi edad y les dije que absolutamente, para eso trabajan los científicos, para que tengamos mejor salud. Si me puse vacunas toda la vida por qué no me voy a poner esta. Yo creo en la ciencia”.

Moria Casán en el "Cantando 2020".

La exvedette de 74 años contó que se dará la primera dosis en La Plata y explicó que "luego hay que esperar para ver si hay alguna reacción alérgica y a las tres semanas se puede poner la segunda dosis".

En cuanto a si su actitud podría ser una forma de incentivar a más personas a que se den el antídoto contra el covid, reflexionó: "Depende de la credibilidad que tengan para conmigo. Si me conocen, saben que algo prioritario en mi vida es mi salud. ¿Alguna vez escucharon que esté enferma? Yo solo entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas".