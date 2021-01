Moria Casán y Nacha Guevara no pueden ni verse luego de trabajar juntas en la obra "La gran depresión" el verano pasado. Los cruces entre las artistas continuaron en el jurado del "Cantando 2020".

En una entrevista con "El run run del espectáculo", por Crónica HD, la actriz arremetió sin piedad contra su colega: "No voy a sufrir por alguien tan banal como ella". Además, recordó cómo fue trabajar con ella en teatro: "Me llamó ella para hacer la obra, me cayó divino y cuando comenzamos echó gente. Al tener mal entendidos con los productores no iba quedando nadie. Se dirigió ella sola porque echó a todo el mundo".

Asimismo fue consultada por el conductor Fernando Piaggio por un acto violento de Nacha hacia ella: "Si eso existió. Una situación de violencia en una escena que no me la esperaba jamás", y agregó convencida: "Ahora que terminó todo, no guardo nada hacia ella".

"La gran depresión", obra teatral que protagonizaron Moria y Nacha en febrero de 2020.

Según contó la "One" en un momento del espectáculo ella debía usar un arma de utilería y, sin querer, tocó la espalda de Guevara provocando en ella un inesperado enojo. "Cuando se da vuelta me torció la muñeca. Agarró el revolver y lo tiró", comentó acerca de aquel día.

Luego reveló qué sucedió tras el escandaloso episodio: "No le dije nada como si no hubiera pasado. Sólo le dije al asistente de dirección 'papito decile a Nacha que a mí no me dirige nadie porque yo no la elegí como directora y a partir de este momento yo hago lo que quiero'. No podía creerlo. Al otro día fui porque soy una amante del teatro y no puedo faltarle el respeto al público".

.

Por último aseguró sobre Nacha: "Hizo muchas cosas jodidas en el teatro y dejó sin trabajo a mucha gente. Todo le molestaba. Los productores me decían 'hablá vos con ella porque no podemos comunicarnos con esta mujer'. Trabajé como loca en esa obra y ella hizo mierda todo".