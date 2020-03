@LuisVenturaSoy

La comunicación de la pandemia del coronavirus ha uniformado la programación de la televisión, la radio, la gráfica y las publicaciones digitales en verdaderas cadenas nacionales de la enfermedad. De la mañana a la noche vemos y escuchamos las características, los síntomas, las consecuencias, las advertencias, los consejos y las legiones de médicos de todas las especialidades, infectólogos, químicos, psicólogos, pediatras, ginecólogos, sanitaristas y la mar en coche, hablando y disintiendo en temas comunes donde la gente fija conceptos, acumula confusiones y profundas contradicciones, amén de los opinólogos, petardistas y ventajeros que se suman para no quedarse afuera del tema que nos acuesta y nos despierta todas las jornadas de las últimas semanas.

Y en medio de este panorama, un buen día, Moria Casán se alejó de la televisión y tiene su razón y entendimiento: “Yo le prediqué toda mi existencia a la vida, y la verdad es que este ‘Corona Vairus’ (así lo llamó textual), que es patológico, te acorrala, amenaza y te llena de miradas y discursos cargados de dramatismo, yo no lo manejo. Puedo hacerlo un día, dos... pero este virus viene para largo y lo más sano es asumir que yo prefiero no plantearlo, porque es lo mismo que ir contra mi esencia. Entonces, elijo abrir un paréntesis, como hice con el teatro; no está mal tomar aire, y también lo hice con la televisión y lo planteamos con América, que me trataron muy bien, y nos pusimos de acuerdo para abrir un paréntesis en la pantalla y dejar la puerta abierta para un próximo retorno de ‘Incorrectas’, pero cuando se den las condiciones que yo y el canal necesitamos para hacer un programa como yo lo imaginé en otro momento. Este tiempo personal es para enriquecerlo en mi casa, y es lo que estoy haciendo”.

Fue una elección personal.

La información rabiosamente cargada de actualidad ha capturado casi todos los espacios de la comunicación y quienes no se plieguen a lo que la sociedad sufre, lamenta y necesita conocer deberán dejar ir sus contenidos a la espera de otros tiempos que vuelvan a normalizar a la gente y también a la información y la noticia. Hoy el “Corona Vairus” llevó a Moria Casán a su casa hasta nuevo aviso. Una lástima, la vamos a extrañar. Te lo digo yo.