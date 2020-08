La gala de este lunes en el " Cantando 2020" no fue la mejor para Floppy Tesouro no solo por el puntaje que recibió, sino también porque protagonizó un inesperado escándalo con Mariana Brey.

Antes de dar su devolución para la pareja, Moria Casán reveló que escuchó por los pasillos del estudio fuertes comentarios de la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" contra la participante.

.

"Cuando pasé recién por el pasillo, Mariana Brey estaba a los gritos diciendo 'esa chiquita, que vive en un departamento de Puerto Madero, pidió cambio'. Se queda toda arreglada con los bebés, el marido y toda la familia que la vino a ver. Dice que pediste cambio y que mañana te las vas a ver con ella", disparó la One.

Sin embargo, la cantante que acaba de lanzar su single "Ojo por ojo", buscó explicar los trascendidos. "No, le informaron mal a Mariana. Yo estaba tercera, a último momento la pasaron a ella... He tenido un encontronazo", detalló.

Pero la diva ortomolecular quiso poner más picante el asunto y expresó: "Siento que te están atacando. ¡Defendete!". En ese momento Floppy continuó con su descargo y aseguró: "Me defiendo. Vine el viernes, no hubo tiempo y me fui. Son cosas que pasan".

"Yo recién pasé y esto es como una guerra", consideró Moria antes de puntuar la performance junto a Pablo Turturiello con un siete por su interpretación de "Fuiste" de Gilda.