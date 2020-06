La relación de Moria Casán y Jorge Rial cambió desde que la conductora lo reemplazó en su ciclo "Intrusos" y luego trascendió un audio donde ella lo criticaba sin piedad.

Tal es así que la "One" volvió a referirse al periodista y no tuvo problemas en asegurar que no tienen buena onda. Todo comenzó cuando Marcelo Polino le consultó en su ciclo radial "Polino Auténtico": "¿Estás rara con Jorge?.

A lo que Moria respondió sincera: "No (estoy rara), con esa persona, directamente, no estoy". Luego, Yanina Latorre, quien integra el panel del programa, comentó: "No está rara, está odiada".

Y Casán respondió sin piedad: "No, tampoco estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito".

Por último le dedicó unas duras palabras a Rial: "No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí (para mi programa), cuando nadie lo quería a él. Él entro al canal gracias a mí".