A la espera del regreso de Marcelo Tinelli a la televisión con el " Súper Bailando 2020", con un nuevo formato que se ajuste a las restricciones que impone la cuarentena por el coronavirus, Moria Casán recordó su paso por el certamen de baile y destrozó a Antonio Gasalla al asegurar que no está preparado para volver a participar del ciclo.

La One apuntó contra el capocómico, que fue jurado de la competencia durante 2012, y aseguró que no lo ve en condiciones de retomar ese rol en este momento. "Los número uno en ese show se van al mazo y se convierten en el tres", describió en cuanto al ritmo que se vive al aire de " ShowMatch".

"De mi carrera lo más difícil fue hacer el 'Bailando'", reconoció Moria y agregó que ese programa "devalúa a cualquiera". Para la diva ortomolecular, las figuras de la farándula argentina "no resisten" el formato del programa y consideró que eso fue lo que le pasó a Gasalla.

"No resisten, como le pasó a Gasalla. Se tienen que ir porque no resisten ser segundos. El que tiene el ego mal puesto se lo tiene que guardar en un pañal. Es un show que asusta", sostuvo la conductora de "Incorrectas" en diálogo con "Hay Que Ver". "Me parece que una persona se quedó en el pasado", aseguró en referencia al humorista.

En la misma línea, reveló que tiene ganas de estar junto a Tinelli en la televisión, pero aclaró que aún no tuvo ninguna propuesta formal. "Si me convocan para el Bailando volvería pero ni de jurado, ni de BAR ni de participante", disparó intrigante.

"Estuve hablando pero no me dijeron nada. Fue una charlita así de nada. No tengo idea porque me lo tienen que proponer, nadie me propuso nada. En una charla dijimos... en otro formato, que yo volvería de otra forma", concluyó misteriosa.