Antes del estreno del "Cantando 2020", Georgina Barbarossa renunció a su participación en el certamen ya que no quiere que Moria Casán la evalúe como parte del jurado.

A través de sus redes sociales, la actriz anunció su baja del programa y dejó vacante su lugar como participante. "Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar. Gracias por comprender mi decisión. Gracias Marcelo Tinelli, Chato Prada y Fede Hoppe por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética NO TIENEN PRECIO", apuntó en su Twitter.

La renuncia de Georgina Barbarossa.

No conforme con su comentario, la "One" arremetió en su contra y cuestionó su drástica decisión. "No sé qué capacidad de perdonar tendrá ella, el único que puede perdonar es alguien superior y está muy alejada de ser un ser superior", consideró.

"No me importa su perdón y menos su dignidad, ni cuestionarla, ni nada. Detrás de ese versito de la dignidad hay una victimización, me parece que todo eso se llama cagazo de enfrentamiento, cagazo a enfrentarme y lo disfraza de dignidad, moral y ética. Es una ridícula, absurda...", manifestó sin filtro.

En comunicación con "Primicias Ya", Moria agregó picante: "Estamos en la época del absurdismos, habrá mucho absurdo. Yo estoy en la época de avanzada, si hay algo que nunca me importó, es lo que digan de mí. Vaselina para todes. Yo sé muy bien el ser humano que soy y lo profesional que soy".