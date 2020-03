La preocupación por el coronavirus se metió de lleno en la farándula argentina, y alrededor del tema se crean conflictos impensados. Eduardo Feinmann y Moria Casán tuvieron un nuevo y fuerte enfrentamiento en las redes sociales debido a la pandemia.

Todo comenzó cuando el Dr. Rubén Mühlberger estuvo como invitado en "Incorrectas" e, irresponsablemente, compartió “fórmulas” para prevenir y curar el virus que mantiene en vilo a la humanidad.

El periodista publicó el recorte del video del médico e hizo un feroz descargo: “La doctora Moria nos presenta a su gurú y la cura para el Coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama”.

Eduardo atacó a Moria por un entrevista a un médico.

Ante el comentario de Feinmann, Moria salió a contestarle muy enojada: "Orzuelo Verg… (sic) colgate de otra y seguí yendo a los asados que compartimos con gente de La Cámpora a ver si ligás algo. Satial como suplemento dietario, Quelat para piel cabello y uñas, minerales quelatizados y reliverán para la gente que te ve así no te vomitan encima”, le contestó la famosa conductora. “¿Vos hablás de chantas y de mentira? S.O.S”, comenzó.

Pero obviamente, la diva ortomolecular tenía más cosas para decir: "Nerd vicious con risita de hiena, respetá a tus mayores y te mando esos dos productos de laboratorio que son buenísimos (...), bye. ex de...?", continuó, dando lugar a especulaciones pero sin concluir el concepto.

Casán respondió con munición pesada.

También retrucó mencionando más apodos: "Zafaste por un tiempo no voy a estar más, seguramente lo viste en otros programas donde los paladines de la ética pasaron esa partecita. ¡Dejate de joder! Te mando tu apellido en forma de polvito blanco. Le aclaro a (E.F) #EnanoFascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra".

En ese momento, recordó sus anteriores cruces, ya que Eduardo en varias ocasiones habló mal de Sofía Gala, su hija: "Siga metiéndose conmigo y con mi hija que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta, seguramente me lo cruzaré en America y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal…”.

Un capítulo más en la enemistad de estos dos personajes, que seguramente dejará más tela para cortar.