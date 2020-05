La situación de la cultura es paupérrima, y muchos artistas ya están mostrándose enojados, no sólo por la falta de trabajo, sino también por la incertidumbre y las prohibiciones de las entidades que deberían protegerlos. Tanto la Asociación Argentina de Actores como Sagai y otros sindicatos sostienen que trabajan para encontrar soluciones, pero muchos están en problemas graves, sin un peso para mantener a sus familias.

Ante el reclamo generalizado, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, sostuvo que mantendría la recomendación de no reanudar la actividad de su gremio, y le llovieron las críticas. Entre ellas, el agravante es que muchos otros sectores trabajan normalmente en televisión, como los periodistas y panelistas, que quedaron en la mira por la diferenciación que se hace.

.

Antes las declaraciones de varios, Darín debió aclarar que no se trataba de una decisión basada en un capricho suyo: "La actividad actoral no es considerada indispensable. Somos un sindicato que defiende los derechos laborales, y entre ellos está la salud. Así que todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores, no pueden hacerlo".

Moria Casán, que desde que comenzó la cuarentena decidió abandonar su programa "Incorrectas" para no someterse al cambio de contenido por la pandemia, quiso responderle a Alejandra desde su cuenta de Twitter: "¡Wuau! ¡Asociación Argentina de Actores! Respecto mucho a la señora Darín, pero cambien las siglas de AAA. Pongan la 'D', 'AADA', porque me impresiona y me hace acordar a la triple A. ¡Cambios urgentes en el nuevo mundo! No nos puede frenar un mosquito, dos gotas de saliva y una cucharada de moco. A vivir, a respetar y que el aislamiento no te aliene ni te haga sentir un alien. Todo el mundo actúa, así que somos actores del mundo, ninguna regla nos coartará".

Otros intérpretes, alineados con el gobierno nacional y respetando las decisiones del Presidente, también se muestras preocupados por el conflicto general. Entre ellos Osvaldo Santoro, secretario de Sagai, quien dijo a DiarioShow: "Los actores no tenemos un sueldo fijo ni una empresa que te avale el tiempo que no trabajás. Si no trabajás, no tenés plata. Hubo ficciones que tuvieron un rating muy alto y ponerlas al aire para el canal no significaría nada más que apretar un botón, lo mismo que hace con las latas importadas. Otro problema es con las plataformas web, porque ninguna paga por repetición. Estamos haciendo un trabajo permanente para que lo hagan, y ahora los canales suben a sus canales de YouTube los programas y así evitan pagar lo que corresponde"

En tanto, Gustavo Garzón se mostró reflexivo en su cuarentena, aunque molesto por la pasividad: "Un día se parece mucho al otro. En la otra vida no se parecían tanto. La mayor variación está en las comidas".