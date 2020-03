En tiempos de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus que obligó a tomar contundentes medidas de prevención en todo el país, Moria Casán decidió suspender por tiempo indefinido la emisión de "Incorrectas" para resguardar su salud a pedido de su hija, Sofía Gala.

En el inicio del ciclo, la One se despidió del aire y anunció que este viernes será el último programa. Si bien aún no se estableció la fecha de cuándo volverá a emitirse, la conductora aclaró que "no es una despedida" sino que se trata de "un stand by".

Desde el lunes pasado, la también actriz conduce el programa con un móvil de América instalado en su domicilio pero prefirió levantar la transmisión por el bien de sus panelistas y el resto del equipo. "No fue una decisión del canal, fue una decisión mía. Quiero decirle a mis vayainas que no se pongan tristes porque esto es para el bien de todas", lanzó.

Además, reveló que fue su hija quien la motivó a definir el retiro del ciclo para cuidar su bienestar ya que por su edad, Moria es población de riesgo frente al COVID-19. "¡Sofía está aterrada!, quiere que su mamá se resguarde", reveló y confesó: "Mi hija insistió mucho, me pidió que me aislara".

Condujo el programa desde su casa.

"Si ante esta situación nos piden que nos unamos, yo estoy en una situación maravillosa, con salud, una heladera llena, una casa espléndida, no tengo derecho de tener un móvil acá que podría estar para cubrir un hospital, para niños, o lo que sea.., no puedo ser tan egoísta", reflexionó.

En la misma línea, apuntó que “'Incorrectas' va a volver pero con su esencia, con un programa que brinde alegría, oxígeno a las tarde y pueda desdramatizar, pero con estas noticias no se puede".