En medio de la cuarentena por coronavirus y aún con la industria del cine suspendida a modo preventivo, Moria Casán confirmó que fue convocada por Netflix para participar de una película junto a Eric Roberts, hermano mayor de Julia Roberts. ¡No la para ni la pandemia!

La diva anunció que cuando el mundo de la ficción vuelva a funcionar participará de un film producido por la reconocida plataforma de streaming y que además contará con actores de otros países.

El hermano de la estrella de Hollywood también es actor. Tiene 64 años y participó de varios films como "King of the Gypsies" y "Runaway Train", por el que estuvo nominado al Oscar.

"Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una película donde hay una colombiana, una argentina -que sería yo- y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico", detalló Moria en diálogo con "Agarrate Catalina.

En 2016, la "One" tuvo una breve aparición en una promo de "Orange is the new black" en la que actuó de presa para promocionar el lanzamiento de la cuarta temporada.

En cuanto al próximo desafío en su carrera, anticipó que el film se pondrá en marcha "apenas se abra todo".