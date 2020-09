@RFilighera

La One, evocó con su estilo y particular coloratura de imágenes a Nélida: “La Roca es una verdadera leyenda y tuve la oportunidad de verla, allá por 1974, en el teatro Astros, en lo que fue su última época de actividad laboral, y si bien no la pude apreciar en su esplendor, como sí la pude disfrutar a Josephine Baker, a los 80 años, en Madrid, en un espectáculo de Sara Montiel, Nélida conservaba ese magnetismo y misterio tan especial. Pude darme cuenta de que se trataba de una verdadera señora con esa presencia única por lo que se la definió como la Venus de la calle Corrientes".

Y continuó: "Justamente Adolfo Stray, cuando me dirigió por primera vez en un sketch, me llenó de orgullo al manifestar que él había sentido la misma sensación de presencia artística conmigo que cuando había estado con Nélida Roca. Por otra parte, me contaron que en un espectáculo, haciendo gala de un atrayente desnudo, solamente contaba con una rosa en cada uno de sus pechos y otra rosa en su pubis, generó un éxito descomunal, revista en la que también se encontraba Alicia Márquez, otra gran protagonista de este género y que fue muy aplaudida y reconocida, también, en Europa. Eran las épocas en donde para derribar ciertos misterios y poder ver a una mujer casi desnuda se debía ir, inevitablemente, al teatro de revista".

.

Para finalizar, Casán evocó: "En la revista porteña había puro brillo, entretenimiento y glamour. Adolfo Stray, por un lado, inauguró la puteada y Nélida, el deslumbramiento total; precisamente, con ellos, el productor Carlos A. Petit, que también fue mi descubridor teatral, instaló con ambos la función trasnoche en el teatro argentino. Dicen que fue muy buena persona, muy buena compañera, una gran leyenda, en definitiva”.