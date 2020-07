Tras desvincularse de América hace unas semanas, Moria Casán aceptó el ofrecimiento de LaFlia para ser jurado del inminente "Cantando por un sueño".

Cabe recordar que la capocómica estaba enojada con Marcelo Tinelli y compañía luego de su último "Bailando". Casán confesó: "Acepté el Cantando porque me interesa estar en una cosa nueva y que nunca haya hecho... Es algo nuevo, es una nueva era, en medio de toda esta pandemia".

Acerca de su regreso, Moria contó a Primiciasya: "Lo vivo de manera inesperada. No estaba en mis planes hacer televisión por el momento. Me habían pedido para hacer tele con otra cosa, pero no quería hacer nada que tuviera que ver con el coronavirus. Por eso me corrí de Incorrectas". Sobre sus compañeros de jurado, opinó: "Yo no tengo problemas con nadie, Pepito me parece colosal que esté, Karina es una número uno en lo suyo y no sé si Nacha va arreglar, me encantaría que estuviese".