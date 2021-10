More Rial logró superar los obstáculos que le puso la vida, los supuestos malos tratos en casa, la tensa relación con su padre, Jorge Rial, los hombres que la traicionaron y engañaron. Pero hay algo que todavía continúa y es el constante bullying que recibe, en especial en las redes sociales. La pregunta es: ¿por qué la gente decide desquitar su odio con Morena?

Qué es el bullying

Según el concepto elaborado por CuidatePlus, el bullying "es la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro". Esto trae consecuencias para el acosado, como el desarrollo de conductas autodestructivas o trastornos psicológicos varios.

.

Las causas de que una persona acose a otra se deben por falta de empatía y también hay gran posibilidad de que los acosadores hayan sido blanco de burlas en el pasado.

La historia de More Rial y el bullying

En numerosas ocasiones, la hija de Jorge Rial ha sido víctima de burlas y acoso, tanto en las redes como también en la vida real.

En una entrevista en 2019 con "Siempre Show", Morena reveló que sufrió "mucho" bullying en el colegio. "No tenía amigos, no me querían, me tiraban por las escaleras, me tiraban con cosas, nunca la pasé bien", indicó en ese momento. "Salí de eso porque tengo un hijo, una familia armada y no me llevo por el qué dirán. Es complicado porque lo padecí desde que tengo uso de consciencia. Lo sufrí hasta de mi propia madre", dijo.

More Rial, una víctima más del bullying.

Su relación con su madre, Silvia D'Auro, fue absolutamente problemática, según el relato de la joven. En diálogo con "Los ángeles de la mañana", Morena dijo que su madre "les hizo un montón de cosas". "Nos ponía cera para lastimarnos, para quemarnos", expresó.

More Rial y su sufrimiento en las redes

Además de su círculo primario, al ser una joven con mucha exposición mediática, la hija del periodista de espectáculos se enfrentó a numerosas burlas, rechazos y comentarios degradantes.

El más reciente escándalo fue con el youtuber Matías Bottero, a quien llevó a la Justicia luego de que él hiciera una broma sobre el cuerpo de Morena. La mediática logró una medida cautelar, que determinó que "dicha conducta fue encuadrada prima facie por el representante del Ministerio Público Fiscal en las contravenciones de maltrato psíquico agravado por tratarse de conductas basadas en la desigualdad de género y por placer; discriminación y hostigamiento digital".

Morena Rial, contra Matías Bottero.

Sin embargo, esto no es a lo único a lo que Morena se enfrenta diariamente. Miles de comentarios se publican a diario juzgándola por su personalidad, su estilo de vida y también su físico. Debido a las repetidas faltas de respeto, More tuvo que desactivar los comentarios de su perfil, ya que el acoso es insoportable para cualquier ser humano.

La propuesta de More Rial para terminar con el bullying

A principios de agosto pasado, previo al escándalo con Matías Bottero, la hija de Rial decidió que quería incursionar en la política para "cambiar las cosas desde adentro".

"Se viene proyecto político con Alejandro Cipolla (N de la R: su abogado). ¡Próximamente novedades! Para cambiar las cosas no queda más que hacerlas uno mismo", anunció en ese entonces.

Morena Rial se enfrentó a numerosas burlas, rechazos y comentarios degradantes.

Lo que deseaba Morena en su carrera política era, principalmente, presentar proyectos que tengan que ver con todo lo que ha tenido que enfrentar desde chiquita, es decir, la discriminación, el acoso y el bullying. No descarta en trabajar para las elecciones de 2023 en una futura candidatura.