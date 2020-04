¡No tienen paz! More Rial y Facundo Ambrosioni volvieron a separarse. Esta vez, la ruptura llegó luego de la violenta pelea que protagonizaron en una transmisión en vivo de Instagram.

El futbolista decidió abandonar el hogar que compartía con la hija de Jorge Rial y su hijo Francesco en Villa Devoto tras el cruce que mantuvieron en el vivo. Horas después del episodio, Ambrosioni tramitó un permiso para volver a Córdoba, su tierra natal, en medio del aislamiento social que se decretó en Argentina para prevenir la propagación del coronavirus.

Días atrás, More compartió un vivo con una amiga y ésta le sugirió que le pegara, la madre de Francesco Benicio lanzó filosa: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo”. En otro momento, se lo escucha a él decirle “Tóxica”. A lo que ella le retruca: “Tóxica será tu vieja”.

Después de contar que él le había "metido los cuernos" en reiteradas ocasiones, la discusión subió de tono hasta llegar a los insultos. La joven de 19 años arremetió sin pelos en la lengua contra el padre de su hijo: “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (esto) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”.

Tras el fuerte episodio, Ambrosioni decidió comunicarse con su abogado, Federico Albano, quien le aconsejó que abandonara el departamento que compartía con Morena y el pequeño Francesco. "Fue a raíz de los sucesos que tomaron estado público y con el fin de evitar cualquier conflicto que complique su relación con el niño", aseguró el letrado del futbolista cordobés en diálogo con Clarín.

De todos modos, Albano destacó que el diálogo con Morena es fluido y se mantiene en buenos términos, ya que se comunica con Francesco por videollamada. Por su parte, ni la mediática ni su representante legal Alejandro Cipolla quisieron hacer declaraciones al respecto.